Ароматные и нежные: Высоцкая рассказала, как быстро приготовить пончики на кефире с корицей

Такая выпечка порадует и взрослых, и детей.

Кто не любит мягкие свежие пончики прямо с печи? Вопрос скорее риторический. Так почему бы не побаловать своих близких свежей выпечкой? Ведь приготовить ее можно из простых продуктов по доступному рецепту Юлии Высоцкой. Актриса поделилась своим способом на шоу «Едим дома» (НТВ).

Ингредиенты: 350 граммов муки, 100 граммов сахара, яйцо, 500 миллилитров растительного масла, половина стакана кефира, столовая ложка сливочного масла, столовая ложка сахарной пудры, чайная ложка разрыхлителя, чайная ложка корицы молотой, четверть чайной ложки тертого мускатного ореха, соль.

Яйцо взбиваем с сахарным песком, постепенно вливаем кефир, добавляем растопленное сливочное масло, замешиваем. Муку перемешиваем с разрыхлителем, мускатным орехом, корицей, солим по вкусу.

Все соединяем, вымешиваем тесто. Раскатываем в пласт толщиной примерно в полсантиметра. Вырезаем на тесте большие круги про помощи специальной формы или большой тонкостенной кружки. Потом в середине делаем круги поменьше с помощью другой посуды или формы меньшего размера.

Вынимаем получившиеся калачики, зажариваем на растительном масле с двух сторон. Посыпаем пудрой, подаем к столу.

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