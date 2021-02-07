Вкуснятина из вчерашних макарон: запеканка с ветчиной, горошком и горчицей от Высоцкой

Юлия Высоцкая в программе «Едим дома!» (НТВ) рассказала, как она из вчерашних макарон делает изысканное и простое блюдо. Актриса предложила дополнить лапшу ветчиной, горчицей и соусом бешамель и удивить тем самым близких.

Звезда заметила, что ветчину можно с успехом заменить на любые другие мясные продукты, а количество макарон в составе зависит от ваших остатков и предпочтений. Вяленые томаты также с успехом можно исключить из состава, добавив томатную пасту, свежие или соленые овощи в собственном соку.

Ингредиенты: 300 граммов макарон, 200 граммов ветчины, 2 горсти замороженного горошка, 4 кусочка сухого хлеба, 70 граммов сыра, 5 томатов вяленых, 2 столовые ложки оливкового масла, столовая ложка сливочного масла, столовая ложка сладкой горчицы, четверть чайной ложки молотого перца, соль. Для соуса бешамель: 500 миллилитров молока, 2 столовые ложки муки, столовая ложка сливочного масла, щепотка мускатного ореха.

Приготовим соус: растопим столовую ложку сливочного масла, добавим муку, помешивая, прогреем около минуты на сильном огне. Как только мука заварится, снимаем кастрюлю с огня и, помешивая и далее, небольшими порциями вливаем молоко. После того, как масса станет однородной, ставим кастрюлю на медленный огонь и опять при постоянном помешивании прогреваем еще пару минут. Добавляем мускатный орех, перемешиваем, убираем с плиты.

Горошек размораживаем, сыр натираем на крупной терке, хлеб измельчаем в чаше блендера, ветчину и томаты мелко нарезаем.

Соединяем ветчину с зеленым горошком, томатами и горчицей, добавляем соус бешамель, все перемешиваем, затем вливаем оливковое масло и еще раз вымешиваем.

Добавляем макароны, солим, перчим, размешиваем. Керамическую форму для выпечки смазываем сливочным маслом, дно и бортики посыпаем измельченными сухарями (немного сухарей оставляем). Выкладываем лапшу, утрамбовываем и присыпаем сверху тертым сыром и остатками сухарей. Запекаем в хорошо прогретой духовке либо на гриле минут 8-10.

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