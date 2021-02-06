«Из лаваша на сковороде»: Ирина Безрукова поделилась рецептом диетический пиццы

Бывшая жена актера Сергея Безрукова справляется со сложными задачами не только на сцене, но и на кухне. Ирина Безрукова разместила в своем микроблоге свежий пост, в котором рассказала о необычном варианте приготовления пиццы «Маргарита».

Артистка объяснила, что ее рецепт не предполагает выпечки теста. ПП-пиццу Безрукова сделала прямо на сковороде.

«Рецепт диетической ПП-пиццы «Маргариты» из лаваша на сковороде. Для всех любителей вкусной, хрустящей пиццы, но противников лишних килограммов, предлагаю очень простой рецепт», — написала Ирина.

Для начала знаменитость взяла лаваш и положила на сковородку, а затем смазала его томатами в собственном соку. Вместо лаваша, по словам актрисы, можно использовать питу или тортилью. Далее нужно выложить ломтики сыра и листья базилика. Затем приправить специями – солью, перцем и тимьяном. Готовить необходимо на среднем огне 10 минут, пока сыр полностью не расплавится.

«Приятного аппетита!», — пожелала Ирина своим поклонникам.

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