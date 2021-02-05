Просто и вкусно: мандариновый пирог с меренгой от Наталии Антоновой

Наталия Антонова вновь решила порадовать своих домочадцев сладким десертом. На этот раз актриса испекла мандариновый пирог с меренгой. А рецептом, как всегда, поделилась в своем Instagram.

«Я съела огромный кусок, так вкусно», — написала Антонова.

Ингредиенты для теста: 100 г масла, 1,5-2 ст. муки, яйцо, ст. л. сметаны, 2-3 ст. л. сахара, ч. л. разрыхлителя.

Для начинки: 4 ст. л. сахара; 200мл. свежего мандаринового сока (примерно потребуется 4-6 мандаринов), 3 ст. л. кукурузного крахмала, 4 яичных желтка, 1 ч. л. цедры мандарина, 50 г сливочного масла.

Для меренги: 4 яичных белка, 180 г сахара.

Способ приготовления: отмерьте 1, 5 ст. муки, просейте в миску. Порубите в муку масло, добавьте яйцо и сметану. Добавьте сахар и разрыхлитель, замесите тесто быстрыми движениями рук. Добавьте муки по мере необходимости. Слегка приплюснутый шар, чтобы получился блин, уберите в морозилку на 20-30 минут. Спустя время раскатайте тесто в пласт. Поместите пласт в форму, выпекайте до появления золотистых краев. Пока выпекается основа, приготовьте начинку. Помойте мандарины, натрите цедру. Затем очистите мандарины, и из мякоти выдавите сок с помощью соковыжималки. В сотейнике смешайте крахмал, щепотку соли, сахар. Влейте тонкой струйкой сок мандаринов, постоянно помешивайте, чтобы масса объединилась, но не образовались комочки. Растопите масло короткими импульсами, влейте в мандариновую массу. Добавьте цедру, хорошо перемешайте. Поставьте на умеренный нагрев, готовьте, постоянно взбивая, пока начинка не начнет густеть. Массу вылить в основу. Теперь можно приниматься за приготовление безе. Белки выложите в чашу блендера или другую удобную миску. С помощью миксера начните взбивать на низкой скорости до образования пены. Теперь начните добавлять по 1 столовой ложке за раз сахар, взбивая на высокой скорости после каждого добавления, пока он не растворится. Продолжайте взбивать до тех пор, пока яичные белки не образуют блестящие твердые пики. С помощью кондитерского мешка, пакета или просто ложкой отсадите белки по пирогу. Поставьте пирог в духовку и запекайте около 10-15 минут до красивого румянца.

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