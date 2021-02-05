«Сладкая бомба»: рецептом маршмеллоу с тертым шоколадом поделилась Ирина Слуцкая

Каждую пятницу экс-фигуриста Ирина Слуцкая балует своих домочадцев самыми разными блюдами собственного приготовления. По этому случаю она завела в своем Instagram отдельную рубрику, которую назвала «Кулинарная пятница». На этот раз она поделилась рецептом маршмеллоу, приготовил который ее старший сын Артем.

«Сладкая бомба от Артема. Наконец-то могу отдохнуть: дети пекут сами себе, а я только фотографирую результат. Получается очень сладко, но иногда можно себя побаловать», — написала Слуцкая.

Ингредиенты: маршмеллоу, тертый шоколад, форма для выпечки

Способ приготовления: в форму для выпечки выкладываем маршмеллоу. Сверху посыпаем тертым шоколадом. Отправляем в духовку на 5-7 минут при температуре 200 градусов.

Смотрите также: