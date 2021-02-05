Испанская тортилья: вкусное и необычное блюдо из картошки

Надоели привычные блюда из картошки? Попробуйте новый рецепт, которым с нами поделился главный шеф-повар СТС Александр Белькович!

Надо:

яйца — 2 шт. (12 р.),

картофель средний — 5 шт. 350 г (8 р.),

лук репа — 1 шт. (2 р.),

сыр чеддер — 20 г (12 р.),

оливковое масло — 50 мл (29 р.),

соль.

Итого: 2 порции = 63 р., 1 порция = 31 р.

Приготовление:

Нарезаем тонкими полукольцами лук и обжариваем его до золотистого цвета на оливковом масле.

Трем на крупной терке картошку. После — обжариваем на сковородке, сформировав полученную массу в блины.

Совет от шефа: «Картофель постоянно перемешивать не надо, иначе не будет корочки. А посолить стоит в самом конце».

Взбиваем венчик яйца.

Часть картофеля смешиваем с яйцами, добавляем лук и солим. А ¼ часть картофеля оставить.

На разогретую сковороду наливаем 15 мл оливкового масла и перекладываем ¼ часть картофеля. Распределяем картофель по поверхности в тонкий блинчик.

На картофельный блинчик перекладываем часть яичной массы и равномерно размазываем.

Сыр нарезаем на мелкие кусочки и также выкладываем на яичную массу.

Поверх сыра выкладываем оставшуюся массу и держим на среднем огне без крышки около 3 минут.

Приятного аппетита!

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