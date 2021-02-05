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Испанская тортилья: вкусное и необычное блюдо из картошки

Надоели привычные блюда из картошки? Попробуйте новый рецепт, которым с нами поделился главный шеф-повар СТС Александр Белькович!

Испанская тортилья: вкусное и необычное блюдо из картошки
Испанская тортилья. Фото: СТС

Надо:

  • яйца — 2 шт. (12 р.),
  • картофель средний — 5 шт. 350 г (8 р.),
  • лук репа — 1 шт. (2 р.),
  • сыр чеддер — 20 г (12 р.),
  • оливковое масло — 50 мл (29 р.),
  • соль.

Итого: 2 порции = 63 р., 1 порция = 31 р.

Приготовление:

Нарезаем тонкими полукольцами лук и обжариваем его до золотистого цвета на оливковом масле.

Фото: СТС

Трем на крупной терке картошку. После — обжариваем на сковородке, сформировав полученную массу в блины.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Картофель постоянно перемешивать не надо, иначе не будет корочки. А посолить стоит в самом конце».

Взбиваем венчик яйца.

Фото: СТС

Часть картофеля смешиваем с яйцами, добавляем лук и солим. А ¼ часть картофеля оставить.

Фото: СТС

На разогретую сковороду наливаем 15 мл оливкового масла и перекладываем ¼ часть картофеля. Распределяем картофель по поверхности в тонкий блинчик.

На картофельный блинчик перекладываем часть яичной массы и равномерно размазываем.

Фото: СТС

Сыр нарезаем на мелкие кусочки и также выкладываем на яичную массу.

Поверх сыра выкладываем оставшуюся массу и держим на среднем огне без крышки около 3 минут.

Фото: СТС

Приятного аппетита!

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