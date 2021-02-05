Испанская тортилья: вкусное и необычное блюдо из картошки

Надо:
- яйца — 2 шт. (12 р.),
- картофель средний — 5 шт. 350 г (8 р.),
- лук репа — 1 шт. (2 р.),
- сыр чеддер — 20 г (12 р.),
- оливковое масло — 50 мл (29 р.),
- соль.
Итого: 2 порции = 63 р., 1 порция = 31 р.
Приготовление:
Нарезаем тонкими полукольцами лук и обжариваем его до золотистого цвета на оливковом масле.
Трем на крупной терке картошку. После — обжариваем на сковородке, сформировав полученную массу в блины.
Совет от шефа: «Картофель постоянно перемешивать не надо, иначе не будет корочки. А посолить стоит в самом конце».
Взбиваем венчик яйца.
Часть картофеля смешиваем с яйцами, добавляем лук и солим. А ¼ часть картофеля оставить.
На разогретую сковороду наливаем 15 мл оливкового масла и перекладываем ¼ часть картофеля. Распределяем картофель по поверхности в тонкий блинчик.
На картофельный блинчик перекладываем часть яичной массы и равномерно размазываем.
Сыр нарезаем на мелкие кусочки и также выкладываем на яичную массу.
Поверх сыра выкладываем оставшуюся массу и держим на среднем огне без крышки около 3 минут.
Приятного аппетита!