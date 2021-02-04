С сырной корочкой: Высоцкая рассказала, как готовит мясной пирог с картошкой вместо теста

В начинку актриса использует фарш из куриной грудки и индейки.

Вкусный пирог с аппетитной сырной корочкой с фаршем предложила приготовить Юлия Высоцкая на своем проекте «Едим дома!». Вместо теста она использовала картофельное пюре.

Сыр она рекомендовала брать ароматный, вроде пошехонского или чеддера. Свежие томаты можно заменить на консервированные в собственном соку. А вместо прованских трав вполне допустимо использовать любые другие, любимые.

Ингредиенты: 700 граммов картошки, 400 граммов томатов, 200 граммов куриной грудки, 200 граммов филе индейки, 125 граммов зеленого замороженного горошка, 1 морковка, 1 луковица, 50 граммов полутвердого сыра, 1 стебель сельдерея, 3 зубчика чеснока, 250 миллилитров овощного бульона, 2 столовые ложки красной чечевицы, 2 столовые ложки молока, столовая ложка растительного масла, чайная ложка прованских трав, щепотка перца, соль.

Духовку заранее прогреваем на 200 градусах. Мясо прокручиваем через мясорубку, мелко рубим чеснок и лук, сельдерей нарезаем тонко. Обжариваем на растительном масле лук до прозрачного вида, кладем сельдерей и чеснок, готовим минуты три на небольшом огне все вместе.

Добавляем фарш и тушим почти до готовности. Кладем чечевицу, горошек, томаты, прованские травы, соль и перец, вливаем горячий бульон, доводим до кипения и томим с закрытой крышкой 40 минут.

Морковку и картошку чистим, нарезаем на кусочки, заливаем кипящей водой и отвариваем минут 15 до готовности, воду сливаем, добавляем горячее молоко, солим, толчем в пюре. Сыр натираем мелко.

Выкладываем в одну большую жаропрочную форму или в несколько маленьких мясной фарш, поверх него – картофельно-морковное пюре, присыпаем тертым сыром и ставим в горячую печь на 15–20 минут, чтобы появилась румяная корочка. При подаче на стол можно украсить рубленой зеленью.

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