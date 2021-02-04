«Пиль-пиль»: самый простой способ вкусно и быстро приготовить креветки

Надо:
- креветки 16 на 20 см без головы — 20 шт. (334 р.),
- оливковое масло — 70 мл (41 р.),
- чеснок — 5 зубчиков (3 р.),
- чили перец, целый сушеный — 1 шт. (4 р.),
- петрушка — 1 пучок (2 р.),
- багет — 5 ломтиков (5 р.).
Итого: 4 порции = 389 р., 1 порция (по 5 креветок) = 97 р.
Приготовление:
Нарезаем крупно чеснок и отправляем жариться на сковородку на оливковом масле.
Добавляем мелко нарезанный сушеный чили.
После — отправляем креветки и жарим на минимальном огне в течение 1,5–2 минут. Солим.
Совет от шефа: «Чтобы креветки не получились сухими — постоянно убирайте креветки с нагрева, не давая им подгореть».
Отправляем ломтики багета на сухую подогретую сковороду и подсушиваем с двух сторон.
Перекладываем креветки вместе с маслом в глубокую тарелку, посыпаем петрушкой и подаем с ломтиками багета.
Приятного аппетита!