«Пиль-пиль»: самый простой способ вкусно и быстро приготовить креветки

На одну порцию у главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 97 рублей.

Надо:

креветки 16 на 20 см без головы — 20 шт. (334 р.),

оливковое масло — 70 мл (41 р.),

чеснок — 5 зубчиков (3 р.),

чили перец, целый сушеный — 1 шт. (4 р.),

петрушка — 1 пучок (2 р.),

багет — 5 ломтиков (5 р.).

Итого: 4 порции = 389 р., 1 порция (по 5 креветок) = 97 р.

Приготовление:

Нарезаем крупно чеснок и отправляем жариться на сковородку на оливковом масле.

Добавляем мелко нарезанный сушеный чили.

После — отправляем креветки и жарим на минимальном огне в течение 1,5–2 минут. Солим.

Совет от шефа: «Чтобы креветки не получились сухими — постоянно убирайте креветки с нагрева, не давая им подгореть».

Отправляем ломтики багета на сухую подогретую сковороду и подсушиваем с двух сторон.

Перекладываем креветки вместе с маслом в глубокую тарелку, посыпаем петрушкой и подаем с ломтиками багета.

Приятного аппетита!

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