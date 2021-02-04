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«Пиль-пиль»: самый простой способ вкусно и быстро приготовить креветки

На одну порцию у главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 97 рублей.

«Пиль-пиль»: самый простой способ вкусно и быстро приготовить креветки
Креветки «Пиль-пиль». Фото: СТС

Надо:

  • креветки 16 на 20 см без головы — 20 шт. (334 р.),
  • оливковое масло — 70 мл (41 р.),
  • чеснок — 5 зубчиков (3 р.),
  • чили перец, целый сушеный — 1 шт. (4 р.),
  • петрушка — 1 пучок (2 р.),
  • багет — 5 ломтиков (5 р.).

Итого: 4 порции = 389 р., 1 порция (по 5 креветок) = 97 р.

Приготовление:

Нарезаем крупно чеснок и отправляем жариться на сковородку на оливковом масле.

Фото: СТС

Добавляем мелко нарезанный сушеный чили.

Фото: СТС

После — отправляем креветки и жарим на минимальном огне в течение 1,5–2 минут. Солим.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Чтобы креветки не получились сухими — постоянно убирайте креветки с нагрева, не давая им подгореть».

Отправляем ломтики багета на сухую подогретую сковороду и подсушиваем с двух сторон.

Фото: СТС

Перекладываем креветки вместе с маслом в глубокую тарелку, посыпаем петрушкой и подаем с ломтиками багета.

Фото: СТС

Приятного аппетита!

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