Анна Нетребко показала, как приготовить узбекский плов

Новогодние каникулы Анна Нетребко с мужем и сыном провела в России. Оперная дива погостила у подруг, посетила самые разные культурно-развлекательные мероприятия в Москве и снова вернулась в Вену. В своем Instagram Анна часто показывает фанатам, как сама готовит те или иные блюда. На этот раз она решила сделать плов.

«Плов с бараниной (почти узбекский, но без нута) ну, тут все понятно — важен бараний жир, хорошее мясо, узбекские приправы, также зира и барбарис. Еще я добавляю немного изюма», — написала Нетребко.

Ингредиенты: баранина, рис, зира, барбарис, изюм, приправы, соль, перец, чеснок, морковь, лук.

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