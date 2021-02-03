«Очень простой рецепт!»: Высоцкая рассказала, как делает хрустящие пирожки с мясом и сыром

Она использует слоеное тесто, которое можно купить в готовом виде в магазине.

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома!» (НТВ) призналась, что обожает пирожки с мясом в слоеном тесте, она готовит их с сыром и горчицей для сочности и вкуса. Блюдо получается ароматным и аппетитно похрустывающим.

«Сыр подойдет любой, например, российский или пошехонский. Очень простой рецепт!» — заверила звезда.

Ингредиенты: пласт слоеного бездрожжевого теста, 1 яйцо, чайная ложка муки, чайная ложка оливкового масла. Для начинки: 200 граммов телятины, 200 граммов свинины, 85 граммов сыра, головка лука, чайная ложка дижонской горчицы, четверть чайной ложки смеси перцев, соль.

Мясо и лук прокрутить через мясорубку, смешать с тертым сыром, горчицей, перцем, солью.

Стол посыпать мукой, раскатать тесто, сделать кружки при помощи чашки, слепить пирожки. Яйцо взбить, смазать пирожки. На противень постелить пергамент, нанести на него оливковое масло, разложить пирожки, выпекать в духовке 20 минут.

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