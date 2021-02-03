Главный шеф-повар СТС рассказал, как правильно приготовить дома халву

Надо:
- Семечки подсолнечника очищенные 200 г (29 р.)
- Мука 100 г (4 р.)
- Растительное масло 75 мл (6 р.)
- Сахар 150 г (7 р.)
- Лимон 1/6 шт. (2 р.)
- Вода 75 мл
- Соль
Итого: 4 порции = 48 р., 1 порция = 12 р.
Приготовление
Для приготовления халвы нам понадобятся две сковородки. Обе подогреваем на плите.
В одну высыпаем семечки, в другую – муку. Все обжариваем на медленном огне около 10 – 12 минут, постоянно помешивая.
Когда семечки потемнеют, а мука станет легкого коричневого цвета – снимаем сковороды с плиты.
Далее берем сотейник и всыпаем в него 150 г сахара, несколько капель лимона, добавляем 75 мл воды и ставим на плиту.
Совет от шефа: «Сироп готов, если при поднятии ложки он выстраивается в тонкую тянущуюся струйку».
Теплые обжаренные семечки измельчаем в миксере. Затем перемешиваем с мукой, добавляем растительное масло и замешиваем тесто.
Медленно вливаем к семечкам сироп, контролируя густоту халвы. Солим и разминаем полученную массу, как пластилин.
Совет от шефа: «Если консистенция слишком густая, можно добавить небольшое количество растительного масла».
Покрываем миску внутри пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 1 — 1,5 часа.
Вытаскиваем застывшую халву из миски и ломаем на порционные кусочки.
Приятного аппетита!