Главный шеф-повар СТС рассказал, как правильно приготовить дома халву

На одну порцию у Александра Бельковича ушло 12 рублей.

Надо:

Семечки подсолнечника очищенные 200 г (29 р.)

Мука 100 г (4 р.)

Растительное масло 75 мл (6 р.)

Сахар 150 г (7 р.)

Лимон 1/6 шт. (2 р.)

Вода 75 мл

Соль

Итого: 4 порции = 48 р., 1 порция = 12 р.

Приготовление

Для приготовления халвы нам понадобятся две сковородки. Обе подогреваем на плите.

В одну высыпаем семечки, в другую – муку. Все обжариваем на медленном огне около 10 – 12 минут, постоянно помешивая.

Когда семечки потемнеют, а мука станет легкого коричневого цвета – снимаем сковороды с плиты.

Далее берем сотейник и всыпаем в него 150 г сахара, несколько капель лимона, добавляем 75 мл воды и ставим на плиту.

Совет от шефа: «Сироп готов, если при поднятии ложки он выстраивается в тонкую тянущуюся струйку».

Теплые обжаренные семечки измельчаем в миксере. Затем перемешиваем с мукой, добавляем растительное масло и замешиваем тесто.

Медленно вливаем к семечкам сироп, контролируя густоту халвы. Солим и разминаем полученную массу, как пластилин.

Совет от шефа: «Если консистенция слишком густая, можно добавить небольшое количество растительного масла».

Покрываем миску внутри пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 1 — 1,5 часа.

Вытаскиваем застывшую халву из миски и ломаем на порционные кусочки.

Приятного аппетита!

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