«Похожи на наши, но лучше»: Высоцкая поделилась рецептом английских оладий со сметанным кремом

Они получаются пышными и готовят их на минералке с дрожжами.

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома!» (НТВ) рассказала, как приготовить английские оладьи. По ее признанию, она никогда не любила это блюдо, пока не попробовала именно данный вариант.

«Похожи на наши оладьи, но лучше! Я так считаю», — сказала актриса.

Сметанный соус готовить к ним необязательно, можно подавать с медом, сиропом или вареньем.

Ингредиенты для крема: 4 столовые ложки сметаны, 3 столовые ложки сахара, четверть чайной ложки корицы. Основные: 450 граммов муки, 100 граммов сахара, половинка лимона, 350 граммов обезжиренного молока, 350 миллилитров минералки без газа, 50 миллилитров растительного масла, 11 граммов сухих дрожжей, чайная ложка соды, соль.

Муку просеиваем, добавляем дрожжи, щепотку соли, сахар, перемешиваем. Молоко подогреваем, вливаем вместе с минералкой в муку и вымешиваем тесто. Накрываем посуду с тестом полотенцем и ставим на пару часов в теплое место.

Из половинки лимона выжимаем сок. Соду гасим небольшим количеством лимонного сока, добавляем в тесто, перемешиваем и даем настояться 10 минут. Жарим на растительном масле оладьи.

Соединяем сметану с сахарным песком, корицей и чайной ложечкой сока лимона. Подаем оладушки вместе с кремом.

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