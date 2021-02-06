Гнездышки с мясом и другие интересные рецепты для ленивых

Знакомимся поближе с кулинарным направлением, которое обожают лентяи всего мира.

Рис с курочкой

НАДО (на 4 — 6 порций): 500 г куриного филе · 2 ст. ложки оливкового масла · 1 луковица · 1 сладкий перец · 2 зубчика чеснока · 600 мл куриного бульона · 1 лайм · 400 г консервированной темной фасоли · 2 томата · 300 г промытого риса · 1/ 2 ч. ложки соли · 1/ 4 ч. ложки перца · небольшой пучок кинзы или петрушки.

ГОТОВИМ:

1. Филе режем крупными кубиками и обжариваем до румяности 6 — 8 минут на ложке масла, приправив солью и перцем.

2. Вынимаем филе и отставляем в сторону.

3. Добавляем в сковороду еще ложку масла и обжариваем мелко нарезанный лук и нашинкованный квадратиками перец 5 — 7 минут. Добавляем чеснок, тушим еще минуту.

4. Добавляем бульон, сок лайма, фасоль, нарезанные кубиками томаты, рис, соль-перец и перемешиваем.

5. Накрываем крышкой и тушим на медленном огне до готовности риса (около 20 минут).

6. Возвращаем в сковороду филе. Добавляем рубленую зелень, перемешиваем и подаем.

Гнездышки с мясом

НАДО (на 4 порции): 400 г любого фарша · 8 гнезд из макарон фетучини · 200 г шампиньонов · 2 зубчика чеснока · 1 ч. ложка томатной пасты · 100 г твердого сыра · соль · перец · сухая смесь прованских трав · 300 мл воды или бульона · немного масла для жарки · зелень для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Чеснок измельчаем, жарим 1 минуту, добавляем нарезанные шампиньоны, тушим 10 минут.

2. Томатную пасту разводим в 300 мл воды или бульона, вливаем в сковороду, солим-перчим, добавляем прованские травы.

3. Выкладываем гнезда, кладем в каждое сдобренный перцем и солью фарш и тушим на небольшом огне под крышкой 20 минут.

4. Вливаем сливки, посыпаем тертым сыром, тушим еще 5 минут.

5. Подаем, посыпав зеленью.

Быстрые спагетти с базиликом и томатами

НАДО (на 2 порции): четверть луковицы · 2 зубчика чеснока · 100 г помидорок черри (или нарезанные на дольки обычные томаты) · по 15 г свежих базилика и петрушки · 150 г спагетти · соль · перец · щепотка хлопьев чили · 2 ст. ложки оливкового масла · 600 мл воды · горсть тертого пармезана.

ГОТОВИМ:

1. Лук и чеснок измельчаем, нарезаем помидоры.

2. Сразу все ингредиенты (кроме сыра) кладем в сотейник и заливаем холодной водой.

3. Доводим до кипения, уменьшаем огонь и варим до готовности спагетти, постоянно помешивая. Жидкость за это время превратится в густой соус.

4. Подаем, украсив свежим листиком базилика и посыпав пармезаном.

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