«Альтернатива обычному омлету»: Юлия Ковальчук поделилась собственным рецептом блюда из индейки и яиц

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук обожает готовить и сама придумывает рецепты, превращая обычные блюда в эксклюзивные. По просьбе подписчиков звезда рассказала, как приготовить омлет с индейкой, чтобы он превратился в изысканное кушанье.

«Это хорошая альтернатива обычному омлету, но при этом очень сытная и полезная», — отметила Юлия Ковальчук в Instagram.

Ингредиенты: филе индейки — 200 г, сельдерей — 1 веточка, помидоры — 1 шт., яйцо — 4 шт., мука — 1 ст. л., молоко — 2 ст. л., соль, петрушка, орегано, оливковое масло.

Способ приготовления: Режем филе индейки на тонкие кусочки, обжариваем очень быстро на оливковом масле. Приправляем сухим или свежим орегано, добавляем мелко нарезанный сельдерей, когда он даст немного сока, кидаем нарезанный помидор. Смешиваем яйца, молоко, муку и соль. Заливаем полученной массой индейку, накрываем крышкой и оставляем на слабом огне. Перед подачей обильно посыпаем мелко нарезанной петрушкой.

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