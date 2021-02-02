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Рецепт яичницы в картошке, который нравится многим детям

На четыре порции у главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 123 рубля.

Рецепт яичницы в картошке, который нравится многим детям
Рецепт яичницы в картошке. Фото: СТС

Надо:

  • яйца — 4 шт. (24 р.),
  • картофель (запеченный) — 2 шт. (3 р.),
  • бекон, 4 слайса — 60 г (28 р.),
  • брынза — 100 г (60 р.),
  • петрушка — 5 г (3 р.),
  • приправа перец с чесноком — 3 г (5 р.),
  • соль,
  • перец.

Итого: 4 порция = 123 р., 1 порция = 31 р.

Приготовление

Запекаем в духовке картофель. После – остужаем и разрезаем пополам. Вынимаем мякоть так, чтобы у нас остались лодочки.

Фото: СТС

На мелкие кусочки нарезаем брынзу. Смешиваем с мелко порубленной петрушкой.

Фото: СТС

Картофельные лодочки посыпаем специями. Кладем полученный из брынзы и петрушки паштет.

Фото: СТС

Разбиваем яйца и по одному вливаем в каждую лодочку.

Фото: СТС

Перекладываем лодочки с яйцом в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку.

Фото: СТС

Сковороду ставим на медленный огонь, выкладываем на нее бекон и вытапливаем жир.

Далее остужаем и нарезаем мелким кубиком.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Если бекон после обжаривания промокнуть салфеткой, он будет очень хрустящий».

Приятного аппетита!

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