Рецепт яичницы в картошке, который нравится многим детям

Надо:
- яйца — 4 шт. (24 р.),
- картофель (запеченный) — 2 шт. (3 р.),
- бекон, 4 слайса — 60 г (28 р.),
- брынза — 100 г (60 р.),
- петрушка — 5 г (3 р.),
- приправа перец с чесноком — 3 г (5 р.),
- соль,
- перец.
Итого: 4 порция = 123 р., 1 порция = 31 р.
Приготовление
Запекаем в духовке картофель. После – остужаем и разрезаем пополам. Вынимаем мякоть так, чтобы у нас остались лодочки.
На мелкие кусочки нарезаем брынзу. Смешиваем с мелко порубленной петрушкой.
Картофельные лодочки посыпаем специями. Кладем полученный из брынзы и петрушки паштет.
Разбиваем яйца и по одному вливаем в каждую лодочку.
Перекладываем лодочки с яйцом в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку.
Сковороду ставим на медленный огонь, выкладываем на нее бекон и вытапливаем жир.
Далее остужаем и нарезаем мелким кубиком.
Совет от шефа: «Если бекон после обжаривания промокнуть салфеткой, он будет очень хрустящий».
Приятного аппетита!
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