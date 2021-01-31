Сырники, как у Гузеевой: телеведущая поделилась своим секретом вкусного завтрака

Воскресным утром, 31 января, Лариса Гузеева решила побаловать своих домочадцев вкусным завтраком. Телеведущая испекла сырники, а моментом приготовления поделилась в своем микроблоге. Главный секрет ее вкусных сырников – это масло из виноградных косточек, которое нужно добавлять в тесто на этапе его приготовления.

«Не кладу сахар вообще, потому что моя Лелька терпеть не может сладкие сырники. Она их использует просто как хлеб. Вот такая я мамочка», — сказала Гузеева.

Ингредиенты: одно яйцо, немного муки, творог, масло виноградных косточек, соль по вкусу.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что Гузеева вернется в кино после почти семилетнего перерыва. Валерия Гай-Германика взялась за съемки фильма «Жанна», в котором Лариса сыграет главную роль.

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