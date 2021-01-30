«Невероятно вкусно»: Юлия Ковальчук поделилась рецептом палтуса в маринаде

Исполнительница Юлия Ковальчук опубликовала свежий видеоролик. В нем жена музыканта Алексея Чумакова показала, как замариновать и пожарить палтуса.

Отметим, что Ковальчук часто делится кулинарными рецептами со своими поклонниками. У подписчиков Юлии сложилось впечатление, что на кухне артистка чувствует себя так же прекрасно, как и на сцене. Певица не отрицает этого. Однако не все блюда знаменитости удаются с первого раза.

«Я решилась приготовить блюдо, которое у меня никак не получалось. В принципе рыбу я готовлю часто, но вот именно с палтусом у меня никак не складывалось, боялась, что пригорит», — призналась Юлия.

Для приготовления рыбы под маринадом Юлии понадобились филе палтуса (400 граммов), половина чайной ложки молотого красного перца, ложка куркумы, половина лимона, черный перец и соль по вкусу, 200-300 граммов шпината, одна столовая ложка масло гхи, два яйца и кунжутные семечки. Ковальчук смешала лимонный сок с красным перцем, куркумой, солью и черным перцем. Затем порезала рыбу на крупные куски, «искупала» их в маринаде и убрала на 30 минут в холодильник. А в это время нарезала шпинат и припустила его на масле гхи. Также добавила туда два яйца, посолила и быстро перемешала. Далее выложила рыбу на сковороду и обжарила с каждой стороны по пять минут.

«У меня получилось невероятно вкусно!» — резюмировала Юлия.

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