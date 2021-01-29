«Хочется пальчики облизать»: Слуцкая рассказала, как приготовить вкусный морковный торт

Каждую пятницу Ирина Слуцкая радует своих домочадцев новыми кулинарными шедеврами. На этот раз фигуристка решила испечь морковный торт, а рецептом поделилась в своем Instagram.

«Поделюсь с вами рецептом морковного торта, после которого правда хочется пальчики облизать. Не успели мы отвернуться, как кусочек торта оказался во рту у Киры. Видимо, и правда, очень вкусно», — написала Слуцкая.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., сахар — 100 г., щепотка соли, растительное масло — 100 мл, мука — 1 стакан, разрыхлитель — 1 ч.л., сода — 1 ч.л., корица — 1 ч.л., тертая морковь — 2 стакана (с соком), горсть дробленых орехов (кешью, грецкий, пекан), сливочный сыр — 250 г., сахарная пудра — 50 г., сливочное масло — 50 г.

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Способ приготовления: Взбиваем яйца, сахар и соль в пышную пену. Далее добавляем растительное масло и взбиваем еще раз. В отдельной миске смешиваем муку, соду, разрыхлитель и корицу. Добавляем в яичную смесь мучную и замешиваем тесто. Далее добавляем тертую морковь и дробленые орехи. Смазываем форму маслом и присыпаем мукой. Выкладываем массу и отправляем в духовку. Выпекаем 50 минут при температуре 180 градусов. Параллельно готовим крем: мешаем до однородности сливочный сыр, пудру и растопленное сливочное масло. Остывший торт сверху смазываем кремом.

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