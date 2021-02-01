Как правильно приготовить вкуснейший печеночный торт

НАДО:
- Морковь крупная 4 шт. (600 г) – 16 рублей
Масло растительное 100 мл – 11 рублей
Сахар 60 г – 2 рубля
Печень индейки 500 г – 185 рублей
Лук репчатый крупный 1 шт. – 4 рубля
Яйца 2 шт. – 12 рублей
Мука 50 г – 2 рубля
Соль
Перец белый молотый, по вкусу
Сыр сливочный (каймак) 300 г – 90 рублей
Сметана 15 %, 100 г – 12 рублей
Горчица зерновая 2 ч. л. (30 г) – 9 рублей
Яйца 2 шт. – 12 рублей.
Итого: 355 рублей
1 порция: 89 рублей
Приготовление:
Две моркови нарезаем кубиками и слегка обжариваем на растительном масле. Добавив сахар.
Из двух оставшихся морковок выжимаем сок, используя соковыжималку. Затем вливаем его в морковь с сахаром.
На медленном огне доводим до консистенции соуса. Солим и убираем с плиты.
Промываем печень и отрезаем белые жилки.
Лук нарезаем крупными кусками. Мясо и лук проворачиваем в мясорубке.
В полученный фарш добавляем яйца и муку. Солим, перчим и тщательно перемешиваем.
Делим полученную массу на четыре равные части, чтобы коржи получились одинаковыми.
Разогреваем сковороду с широким дном, добавляем небольшое количество масла. Выливаем одну часть печеночного теста в центр. При этом, равномерно распределяем фарш по всей площади посуды, сделав тонкий пласт.
Отдельно отвариваем яйца.
Замешиваем сливочный сыр, сметану и зерновую горчицу. Добавляем яйца, натерев их на мелкой терке.
Смазываем корж получившимся соусом. Выкладываем часть морковной обжарки и накрываем вторым слоем печени.
Повторяем этапы, завершая торт слоями из сливочного сыра и морковки.
Приятного аппетита!