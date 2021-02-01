Как правильно приготовить вкуснейший печеночный торт

На одну порцию у главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 89 рублей.

НАДО:

Морковь крупная 4 шт. (600 г) – 16 рублей

Масло растительное 100 мл – 11 рублей

Сахар 60 г – 2 рубля

Печень индейки 500 г – 185 рублей

Лук репчатый крупный 1 шт. – 4 рубля

Яйца 2 шт. – 12 рублей

Мука 50 г – 2 рубля

Соль

Перец белый молотый, по вкусу

Сыр сливочный (каймак) 300 г – 90 рублей

Сметана 15 %, 100 г – 12 рублей

Горчица зерновая 2 ч. л. (30 г) – 9 рублей

Яйца 2 шт. – 12 рублей.

Итого: 355 рублей

1 порция: 89 рублей

Приготовление:

Две моркови нарезаем кубиками и слегка обжариваем на растительном масле. Добавив сахар.

Из двух оставшихся морковок выжимаем сок, используя соковыжималку. Затем вливаем его в морковь с сахаром.

На медленном огне доводим до консистенции соуса. Солим и убираем с плиты.

Промываем печень и отрезаем белые жилки.

Лук нарезаем крупными кусками. Мясо и лук проворачиваем в мясорубке.

В полученный фарш добавляем яйца и муку. Солим, перчим и тщательно перемешиваем.

Делим полученную массу на четыре равные части, чтобы коржи получились одинаковыми.

Разогреваем сковороду с широким дном, добавляем небольшое количество масла. Выливаем одну часть печеночного теста в центр. При этом, равномерно распределяем фарш по всей площади посуды, сделав тонкий пласт.

Отдельно отвариваем яйца.

Замешиваем сливочный сыр, сметану и зерновую горчицу. Добавляем яйца, натерев их на мелкой терке.

Смазываем корж получившимся соусом. Выкладываем часть морковной обжарки и накрываем вторым слоем печени.

Повторяем этапы, завершая торт слоями из сливочного сыра и морковки.

Приятного аппетита!

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