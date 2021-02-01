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Как правильно приготовить вкуснейший печеночный торт

На одну порцию у главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 89 рублей.

Как правильно приготовить вкуснейший печеночный торт
Печеночный торт. Фото: СТС

НАДО:

  • Морковь крупная 4 шт. (600 г) – 16 рублей
    Масло растительное 100 мл – 11 рублей
    Сахар 60 г – 2 рубля
    Печень индейки 500 г – 185 рублей
    Лук репчатый крупный 1 шт. – 4 рубля
    Яйца 2 шт. – 12 рублей
    Мука 50 г – 2 рубля
    Соль
    Перец белый молотый, по вкусу
    Сыр сливочный (каймак) 300 г – 90 рублей
    Сметана 15 %, 100 г – 12 рублей
    Горчица зерновая 2 ч. л. (30 г) – 9 рублей
    Яйца 2 шт. – 12 рублей.

Итого: 355 рублей
1 порция: 89 рублей

Приготовление:

Две моркови нарезаем кубиками и слегка обжариваем на растительном масле. Добавив сахар.

Фото: СТС

Из двух оставшихся морковок выжимаем сок, используя соковыжималку. Затем вливаем его в морковь с сахаром.

Фото: СТС

На медленном огне доводим до консистенции соуса. Солим и убираем с плиты.

Промываем печень и отрезаем белые жилки.

Фото: СТС

Лук нарезаем крупными кусками. Мясо и лук проворачиваем в мясорубке.

В полученный фарш добавляем яйца и муку. Солим, перчим и тщательно перемешиваем.

Фото: СТС

Делим полученную массу на четыре равные части, чтобы коржи получились одинаковыми.

Разогреваем сковороду с широким дном, добавляем небольшое количество масла. Выливаем одну часть печеночного теста в центр. При этом, равномерно распределяем фарш по всей площади посуды, сделав тонкий пласт.

Отдельно отвариваем яйца.

Фото: СТС

Замешиваем сливочный сыр, сметану и зерновую горчицу. Добавляем яйца, натерев их на мелкой терке.

Фото: СТС

Смазываем корж получившимся соусом. Выкладываем часть морковной обжарки и накрываем вторым слоем печени.

Фото: СТС

Повторяем этапы, завершая торт слоями из сливочного сыра и морковки.

Приятного аппетита!

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