«Любимейшее блюдо»: Зара рассказала, как правильно фаршировать перцы

Певица Зара часто балует своих домочадцев блюдами собственного приготовления. На этот раз она решила приготовить фаршированные перцы. Несложным, но многими любимым рецептом она поделилась с фанатами в Instagram.

«Любовь к готовке привила мне мама. Фаршированные перцы были одним из наших любимых блюд», — написала Зара.

Ингредиенты: перец болгарский 10 шт., рис 300 гр., лук 2 шт., морковь 2 шт., грибы 300 гр., помидоры 2 шт., куриное филе 300 гр., зелень, чеснок 2 зубчика, сливочное масло.

Способ приготовления: перцы очистить от семян, промыть. Отдельно мелко нарезать куриное филе, грибы, лук, морковь. Обжарить все на сливочном масле. Отдельно отварить рис до полуготовности. Смешать ингредиенты и нафаршировать перцы.

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