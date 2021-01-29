Как правильно приготовить ленинградский рассольник с потрохами

На одну порцию у главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушел 41 рубль.

Надо:

Куриные желудки 200 г – 30 рублей

Куриные сердечки 200 г – 63 рубля

Перловая крупа 100 г – 5 рублей

Огурцы солёные 300 г (2 шт.) – 36 рублей

Морковь 1 шт. – 4 рубля

Лук репчатый 1 шт. – 3 рубля

Масло растительное 50 мл – 6 рублей

Лавровый лист 1 шт.

Перец душистый, 5-6 горошин

Помидор крупный 1 шт. – 10 рублей

Петрушка свежая 10 г – 5 рублей

Чеснок, 3 зубчика – 2 рубля

Перец черный молотый, по вкусу

Итого: 164 рубля

1 порция: 41 рубль

Приготовление:

Промываем куриные желудки, заливаем кипятком оставляем на пять минут. Это придаст им мягкость. После – мелко нарезаем.

Перловку промываем в холодной воде и также заливаем кипятком на 15 минут.

Совет от шефа:

Предварительная обработка перловки перед варкой необходима. Благодаря такому способу, крупа не будет клейкой и вязкой, а получится мягкой и рассыпчатой.

Куриные сердечки разрезаем пополам и промываем.

Нарезанные желудочки заливаем 1,5 л воды и ставим на плиту. Варим бульон 30 минут.

Мелко режем соленые огурцы. Затем тушим их в сотейнике, добавив немного воды. Когда огурчики стали мягкими, вливаем рассол. Доводим жидкость до кипения и снимаем с плиты.

Совет от шефа:

Соленым рассольник будет именно благодаря рассолу, поэтому важно не переборщить с его количеством.

Морковь и лук рубим одинаковым кубиком. На растительном масле обжариваем морковь. Затем добавляем лук.

Когда желудочки сварились, кладем в бульон сердечки.

Через дуршлаг сливаем воду из перловки и тщательно промываем крупу. После — закидываем в суп.

Когда перловка сварилась до полуготовности, добавляем в рассольник огурцы с рассолом и морковно-луковую обжарку. Добавляем перец с лавровым листом.

Помидор нарезаем крупным кубиком и кладем в суп. Добавляем петрушку.

За 5 минут до конца приготовления засыпаем в кастрюлю зелень и целые зубчики чеснока. Еще раз перчим.

Подаем рассольник со сметаной.

Приятного аппетита!

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