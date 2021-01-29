Как правильно приготовить ленинградский рассольник с потрохами

Надо:
- Куриные желудки 200 г – 30 рублей
Куриные сердечки 200 г – 63 рубля
Перловая крупа 100 г – 5 рублей
Огурцы солёные 300 г (2 шт.) – 36 рублей
Морковь 1 шт. – 4 рубля
Лук репчатый 1 шт. – 3 рубля
Масло растительное 50 мл – 6 рублей
Лавровый лист 1 шт.
Перец душистый, 5-6 горошин
Помидор крупный 1 шт. – 10 рублей
Петрушка свежая 10 г – 5 рублей
Чеснок, 3 зубчика – 2 рубля
Перец черный молотый, по вкусу
Итого: 164 рубля
1 порция: 41 рубль
Приготовление:
Промываем куриные желудки, заливаем кипятком оставляем на пять минут. Это придаст им мягкость. После – мелко нарезаем.
Перловку промываем в холодной воде и также заливаем кипятком на 15 минут.
Совет от шефа:
Предварительная обработка перловки перед варкой необходима. Благодаря такому способу, крупа не будет клейкой и вязкой, а получится мягкой и рассыпчатой.
Куриные сердечки разрезаем пополам и промываем.
Нарезанные желудочки заливаем 1,5 л воды и ставим на плиту. Варим бульон 30 минут.
Мелко режем соленые огурцы. Затем тушим их в сотейнике, добавив немного воды. Когда огурчики стали мягкими, вливаем рассол. Доводим жидкость до кипения и снимаем с плиты.
Совет от шефа:
Соленым рассольник будет именно благодаря рассолу, поэтому важно не переборщить с его количеством.
Морковь и лук рубим одинаковым кубиком. На растительном масле обжариваем морковь. Затем добавляем лук.
Когда желудочки сварились, кладем в бульон сердечки.
Через дуршлаг сливаем воду из перловки и тщательно промываем крупу. После — закидываем в суп.
Когда перловка сварилась до полуготовности, добавляем в рассольник огурцы с рассолом и морковно-луковую обжарку. Добавляем перец с лавровым листом.
Помидор нарезаем крупным кубиком и кладем в суп. Добавляем петрушку.
За 5 минут до конца приготовления засыпаем в кастрюлю зелень и целые зубчики чеснока. Еще раз перчим.
Подаем рассольник со сметаной.
Приятного аппетита!