Нравятся детям и мужчинам: тефтели с чипсами в томатном соусе от Юлии Высоцкой

Юлия Высоцкая в программе «Едим дома!» на НТВ поделилась рецептом необычных мясных тефтелей с чипсами. Они дают новый вкус и дарят необычную текстуру классическому блюду. Благодаря включению в состав куриного мяса, оно становится более деликатным.

Ингредиенты: по 150 граммов свиного, говяжьего и куриного фарша, 200 граммов томатов в собственному соку, 2 небольшие луковицы, 12 штук кукурузных чипсов, пучок кинзы, 2 зубчика чеснока, столовая ложка оливкового масла, половина столовой ложки тмина, столько же куркумы и молотого сладкого перца чили, щепотка черного перца, соль.

Одну луковицу мелко крошим, чипсы ломаем на небольшие кусочки. Весь фарш перемешиваем, добавляем нашинкованный лук, тмин, чили, куркуму и измельченные чипсы. Солим, перчим, размешиваем.

Кинзу и чеснок мелку рубим. Зелень и половину порции измельченного чеснока бросаем в фарш. Формируем тефтели, обжариваем на оливковом масле со всех сторон. Нарезаем не сильно мелко вторую луковицу, бросаем в сковороду с тефтелями, добавляем оставшийся чеснок, обжариваем все вместе.

Томаты в собственном соку нарезаем, бросаем в сковородку тоже, все перемешиваем и тушим еще минут семь до готовности.

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