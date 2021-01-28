Грандиозный юбилей Ольги Бузовой: как это было
Видео
Личная жизнь Ольги Бузовой: мужчины, по которым она лила слезы
Видео

Как приготовить бюджетные драники с необычным соусом

На 3 порции у главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 64 рубля.

Как приготовить бюджетные драники с необычным соусом
Классические драники. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Картофель 5 шт. 750 г (13 р.)
  • Копченая грудинка 60 г (32 р.)
  • Чеснок 3 зубчика (2 р.)
  • Яйцо 1 шт. (6 р.)
  • Мука 1 ст. ложка (1 р.)
  • Лук репка ½ шт. (1 р.)
  • Зелёный лук 1 перышко (1 р.)
  • Растительное масло 50 мл (4 р.)
  • Сметана 1 ст. ложка (4 р.)
  • Соль
  • Перец

Итого: 3 порции (6 шт.) = 64 р., 1 порция (по 2 шт.) = 21 р.

Приготовление:

Картошку чистим и трем на крупной терке. Добавляем к нему натертый лук.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Чтобы картофель не темнел, нужно смешать его с тертым луком».

Фото: СТС

Картофель даст сок, поэтому надо дать ему постоять и руками отжать жидкость.

Фото: СТС

Далее добавляем в картошку яйцо, 1 ст. ложку муки, солим, перчим и тщательно перемешиваем.

Фото: СТС

На разогретую сковороду наливаем 40 мл растительного масла, выкладываем по 1 ст. ложке тертого картофеля и формируем оладья.

Обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Чтобы драники равномерно обжарились, нужно сначала держать на максимальном огне до колера, а затем убавить огонь до минимума».

Соус «макалка»:

Кусочки грудинки нарезаем на небольшие кубики и обжариваем на разогретой сухой сковороде.

Фото: СТС

Добавляем к грудинке 10 мл растительного масла, 3 измельченных зубчика чеснока, 1 ст. ложку сметаны. Перемешиваем и снимаем с плиты.

Фото: СТС

Зеленый лук мелко нарезаем колечками и посыпаем драники.

Приятного аппетита!

Смотрите также

Тэги

Кулинарные рецептыРецепты