Как приготовить бюджетные драники с необычным соусом

На 3 порции у главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 64 рубля.

Ингредиенты:

Картофель 5 шт. 750 г (13 р.)

Копченая грудинка 60 г (32 р.)

Чеснок 3 зубчика (2 р.)

Яйцо 1 шт. (6 р.)

Мука 1 ст. ложка (1 р.)

Лук репка ½ шт. (1 р.)

Зелёный лук 1 перышко (1 р.)

Растительное масло 50 мл (4 р.)

Сметана 1 ст. ложка (4 р.)

Соль

Перец

Итого: 3 порции (6 шт.) = 64 р., 1 порция (по 2 шт.) = 21 р.

Приготовление:

Картошку чистим и трем на крупной терке. Добавляем к нему натертый лук.

Совет от шефа: «Чтобы картофель не темнел, нужно смешать его с тертым луком».

Картофель даст сок, поэтому надо дать ему постоять и руками отжать жидкость.

Далее добавляем в картошку яйцо, 1 ст. ложку муки, солим, перчим и тщательно перемешиваем.

На разогретую сковороду наливаем 40 мл растительного масла, выкладываем по 1 ст. ложке тертого картофеля и формируем оладья.

Обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.

Совет от шефа: «Чтобы драники равномерно обжарились, нужно сначала держать на максимальном огне до колера, а затем убавить огонь до минимума».

Соус «макалка»:

Кусочки грудинки нарезаем на небольшие кубики и обжариваем на разогретой сухой сковороде.

Добавляем к грудинке 10 мл растительного масла, 3 измельченных зубчика чеснока, 1 ст. ложку сметаны. Перемешиваем и снимаем с плиты.

Зеленый лук мелко нарезаем колечками и посыпаем драники.

Приятного аппетита!

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