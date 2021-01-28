Как приготовить бюджетные драники с необычным соусом

Ингредиенты:
- Картофель 5 шт. 750 г (13 р.)
- Копченая грудинка 60 г (32 р.)
- Чеснок 3 зубчика (2 р.)
- Яйцо 1 шт. (6 р.)
- Мука 1 ст. ложка (1 р.)
- Лук репка ½ шт. (1 р.)
- Зелёный лук 1 перышко (1 р.)
- Растительное масло 50 мл (4 р.)
- Сметана 1 ст. ложка (4 р.)
- Соль
- Перец
Итого: 3 порции (6 шт.) = 64 р., 1 порция (по 2 шт.) = 21 р.
Приготовление:
Картошку чистим и трем на крупной терке. Добавляем к нему натертый лук.
Совет от шефа: «Чтобы картофель не темнел, нужно смешать его с тертым луком».
Картофель даст сок, поэтому надо дать ему постоять и руками отжать жидкость.
Далее добавляем в картошку яйцо, 1 ст. ложку муки, солим, перчим и тщательно перемешиваем.
На разогретую сковороду наливаем 40 мл растительного масла, выкладываем по 1 ст. ложке тертого картофеля и формируем оладья.
Обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.
Совет от шефа: «Чтобы драники равномерно обжарились, нужно сначала держать на максимальном огне до колера, а затем убавить огонь до минимума».
Соус «макалка»:
Кусочки грудинки нарезаем на небольшие кубики и обжариваем на разогретой сухой сковороде.
Добавляем к грудинке 10 мл растительного масла, 3 измельченных зубчика чеснока, 1 ст. ложку сметаны. Перемешиваем и снимаем с плиты.
Зеленый лук мелко нарезаем колечками и посыпаем драники.
Приятного аппетита!