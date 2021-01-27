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Сочные и ароматные: Высоцкая поделилась рецептом куриных котлет с зеленым яблоком

Благодаря фрукту они получаются мягкими и с приятной кислинкой.

Сочные и ароматные: Высоцкая поделилась рецептом куриных котлет с зеленым яблоком
Юлия Высоцкая. Шоу "Сладкое-соленое", стоп-кадр

Юлия Высоцкая на шоу «Умный дом» (НТВ) поделилась неординарным рецептом котлет из куриного филе. В них она кладет зеленые яблоки, благодаря чему блюдо приобретает новый вкус и сочность.

Ингредиенты: 300 граммов куриного фарша, 1 зеленое яблоко, лук-шалот (либо белый, либо красный крымский), столовая ложка оливкового масла, столовая ложка муки, щепотка перца, соль морская.

Котлеты из курицы с яблоком.
Котлеты из курицы с яблоком. Кадр из шоу «Умный дом» (НТВ)

Яблоко очистить и нарезать на максимально мелкие кусочки. Нашинковать мелко лук. Фарш смешать с луком и яблоком, приправить перцем, солью, размешать и убрать в холодильник пропитываться на несколько минут.

Сформировать котлетки, обвалять в муке. Обжарить на масле с одной стороны, перевернуть, полить немного водой, накрыть крышкой и пожарить до готовности.

Котлетки получаются легкими, с ними актриса на гарнир любит подавать овощной салат. Приятного аппетита!

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