Бюджетный и вкусный ужин: курица в картофельном соусе в хлебе

НАДО:
- Лук репчатый 1шт. – 3 р.
Сливочное масло 30 г — 17 р.
Картофель 500 г – 9 р.
Вино белое сухое 50 мл – 21 р.
Сливки 20% 150 мл – 49 р.
Сыр плавленый 150 г – 19 р.
- Филе куриной грудки 600 г – 140 р.
Чеснок 2 зубчика – 2 р.
Аджика зеленая 20 г – 23 р.
Соль по вкусу
Масло оливковое 40 мл – 20 р.
Батон 1/3 шт. – 10 р.
Сыр чеддер 100г – 60 р.
Итого: 373 р.
1 порция: 93 р.
Приготовление:
Лук мелко режем и обжариваем в кастрюле до золотистого цвета.
Мелко рубим картофель. И забрасываем в кастрюлю.
Вливаем вино, даем ему выпариться.
Варим, пока картофель не станет мягким. После — добавляем сливки.
Доводим до кипения, солим. Затем добавляем плавленый сыр и тщательно взбиваем блендером.
Далее берем куриное филе и нарезаем его кубиками. Обмазываем мясо чесноком, аджикой, солим.
Обжариваем мясо на сковороде на оливковом масле.
Выкладываем равными порциями в 4 порционные формы для запекания. Сверху заливаем полученным картофельно-сливочным соусом.
Запекаем в духовке 15-20 минут при температуре 200 градусов.
Пока готовится курица – подготавливаем хлеб: отрезаем корочку, измельчаем мякоть.
Трем сыр на крупной терке.
Спустя 10 минут, как блюдо отправили в духовку, посыпаем его хлебом, а затем сразу сыром.