Грандиозный юбилей Ольги Бузовой: как это было
Видео
Личная жизнь Ольги Бузовой: мужчины, по которым она лила слезы
Видео

Бюджетный и вкусный ужин: курица в картофельном соусе в хлебе

На 1 порцию у главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 93 рубля.

Бюджетный и вкусный ужин: курица в картофельном соусе в хлебе
Фото: СТС

НАДО:

  • Лук репчатый 1шт. – 3 р.
    Сливочное масло 30 г — 17 р.
    Картофель 500 г – 9 р.
    Вино белое сухое 50 мл – 21 р.
    Сливки 20% 150 мл – 49 р.
    Сыр плавленый 150 г – 19 р.
  • Филе куриной грудки 600 г – 140 р.
    Чеснок 2 зубчика – 2 р.
    Аджика зеленая 20 г – 23 р.
    Соль по вкусу
    Масло оливковое 40 мл – 20 р.
    Батон 1/3 шт. – 10 р.
    Сыр чеддер 100г – 60 р.

Итого: 373 р.
1 порция: 93 р.

Приготовление:

Лук мелко режем и обжариваем в кастрюле до золотистого цвета.

Фото: СТС

Мелко рубим картофель. И забрасываем в кастрюлю.

Вливаем вино, даем ему выпариться.

Фото: СТС

Варим, пока картофель не станет мягким. После — добавляем сливки.

Фото: СТС

Доводим до кипения, солим. Затем добавляем плавленый сыр и тщательно взбиваем блендером.

Далее берем куриное филе и нарезаем его кубиками. Обмазываем мясо чесноком, аджикой, солим.

Фото: СТС

Обжариваем мясо на сковороде на оливковом масле.

Выкладываем равными порциями в 4 порционные формы для запекания. Сверху заливаем полученным картофельно-сливочным соусом.

Фото: СТС

Запекаем в духовке 15-20 минут при температуре 200 градусов.

Фото: СТС

Пока готовится курица – подготавливаем хлеб: отрезаем корочку, измельчаем мякоть.

Фото: СТС

Трем сыр на крупной терке.

Спустя 10 минут, как блюдо отправили в духовку, посыпаем его хлебом, а затем сразу сыром.

Приятного аппетита!

Смотрите также

Тэги

вкусные рецептыКулинарные рецептыРецепты