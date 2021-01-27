Бюджетный и вкусный ужин: курица в картофельном соусе в хлебе

На 1 порцию у главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 93 рубля.

НАДО:

Лук репчатый 1шт. – 3 р.

Сливочное масло 30 г — 17 р.

Картофель 500 г – 9 р.

Вино белое сухое 50 мл – 21 р.

Сливки 20% 150 мл – 49 р.

Сыр плавленый 150 г – 19 р.

Сливочное масло 30 г — 17 р. Картофель 500 г – 9 р. Вино белое сухое 50 мл – 21 р. Сливки 20% 150 мл – 49 р. Сыр плавленый 150 г – 19 р. Филе куриной грудки 600 г – 140 р.

Чеснок 2 зубчика – 2 р.

Аджика зеленая 20 г – 23 р.

Соль по вкусу

Масло оливковое 40 мл – 20 р.

Батон 1/3 шт. – 10 р.

Сыр чеддер 100г – 60 р.

Итого: 373 р.

1 порция: 93 р.

Приготовление:

Лук мелко режем и обжариваем в кастрюле до золотистого цвета.

Мелко рубим картофель. И забрасываем в кастрюлю.

Вливаем вино, даем ему выпариться.

Варим, пока картофель не станет мягким. После — добавляем сливки.

Доводим до кипения, солим. Затем добавляем плавленый сыр и тщательно взбиваем блендером.

Далее берем куриное филе и нарезаем его кубиками. Обмазываем мясо чесноком, аджикой, солим.

Обжариваем мясо на сковороде на оливковом масле.

Выкладываем равными порциями в 4 порционные формы для запекания. Сверху заливаем полученным картофельно-сливочным соусом.

Запекаем в духовке 15-20 минут при температуре 200 градусов.

Пока готовится курица – подготавливаем хлеб: отрезаем корочку, измельчаем мякоть.

Трем сыр на крупной терке.

Спустя 10 минут, как блюдо отправили в духовку, посыпаем его хлебом, а затем сразу сыром.

Приятного аппетита!

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