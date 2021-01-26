«Превосходный аромат!»: готовим красивую пасту болоньезе с копченым вкусом по рецепту Ивлева

Константин Ивлев в личном блоге предложил приготовить свою вариацию пасты болоньезе. Вместо фарша он положил сырокопченую ветчину прошутто, все остальные продукты вполне классические.

Ингредиенты: 250 граммов спагетти, столовая ложка оливкового масла, 200 граммов томатного соуса, ветчина по вкусу, базилик, соль и перец шеф тоже рекомендовал класть на свое усмотрение.

Поставить вариться спагетти. В это время нарезать на тонкие ломтики ветчину. Готовые макароны отбросить на дуршлаг, полить небольшим количеством оливкового масла и оставить пропитываться.

Тем временем томатную пасту выложить на сковороду, посолить, поперчить, чуть присыпать сахаром, добавить немного воды, в которой варились макароны, перемешать, чуть потушить. Затем посыпать базиликом (можно использовать сушеный, если нет свежего), минутку потушить и выложить в соус спагетти. Хорошо размешать и разложить по тарелкам. Ветчину жарить или варить не нужно — просто расположить кусочки по теплому блюду сверху.

«У нее немножко растопится жир, и она начнет давать превосходный, сумасшедший аромат! И потом это красиво», — прокомментировал Константин.

Сверху также нужно немного присыпать базиликом и перцем. Готово!

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