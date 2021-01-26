Аппетитно хрустит: Высоцкая поделилась рецептом салата с авокадо, сухариками и беконом

Юлия Высоцкая в своем аккаунте «Едим дома!» поделилась интересным рецептом, предложив приготовить салат с беконом, авокадо и сухариками. Салат красиво смотрится на столе и радует вкусом и хрустом.

Ингредиенты: авокадо, 100 граммов бекона, пучок салата фриссе, буханка белого хлеба, зубчик чеснока, 2 столовые ложки оливкового масла. Для заправки: 5 столовых ложек оливкового масла, 2 столовые ложки винного уксуса красного, щепотка перца, щепотка морской соли.

Листья салата подготавливаем заранее: промываем, обсушиваем, кладем в пластиковый контейнер и убираем в холодильник на несколько часов.

Духовку разогреваем на 190 градусах. С хлеба срезаем корку, натираем его чесноком. Ломаем на кусочки, раскладываем по противню, сбрызгиваем маслом, запекаем 8-10 минут.

Бекон обжариваем на сковороде до образования хрустящей корочки, перекладываем на бумажную салфетку, чтобы удалился жир. Листья салата помещаем в салатницу. Авокадо разрезаем пополам, вынимаем косточку и чайной ложкой вытаскиваем мякоть так, чтобы получились округлые кусочки. Соединяем с листьями салата, раскладываем бекон и сухарики.

Готовим соус, смешав все необходимые ингредиенты. Поливаем салат, размешиваем. Готово!

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