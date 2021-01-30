Кеджери с копченой пикшей и другие рецепты блюд из рыбы и грибов

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Кеджери с копченой пикшей

Рис с рыбой — старинное английское блюдо с индийскими корнями. Неплохой обед, хотя британцы считают кеджери завтраком.

НАДО (на 4 — 6 порций): 300 г длиннозерного риса · 500 г рыбы горячего копчения (пикша, треска) · 2 красные луковицы · 1 свежий чили · маленький пучок кинзы или петрушки · 2 зубчика чеснока · корешок имбиря 5 см · немного растительного масла · 25 г сливочного масла · 1 ч. ложка семян фенхеля · 1 ч. ложка порошка карри · 200 г замороженного зеленого горошка · 1 лимон или лайм · 6 яиц · соль · стакан молока · 2 лавровых листа · пара горошин черного перца.

ГОТОВИМ:

1. Рыбу отвариваем в молоке 7 минут с лавровым листом. Вынимаем шумовкой, разбираем на кусочки, удаляя оставшиеся косточки.

2. Рис отвариваем до готовности без соли. Яйца отвариваем, охлаждаем, чистим.

3. Лук и чеснок мелко режем, обжариваем на сливочном масле, добавляем горошек, тушим пару минут.

4. Добавляем нашинкованный чили, карри, нашинкованный имбирь, фенхель, перемешиваем.

5. Кладем рыбу и рис, подсаливаем, перемешиваем и прогреваем.

6. При подаче поливаем соком половинки лимона, посыпаем петрушкой, украшаем четвертинками вареных яиц и дольками лимона или лайма.

Маринованные шампиньоны

Бесподобно вкусная и очень быстрая закуска. Днем маринуем — вечером уже закусываем. И не надо переплачивать за магазинные грибы в банках.

НАДО (6 — 8 порций): 0,5 кг свежих шампиньонов · 80 г яблочного уксуса 5% (1/3 стакана) · 120 г растительного масла (1/ 2 стакана) · 3 зубчика чеснока · 10 горошин черного перца · 1 ч. ложка соли · 2 ч. ложки сахара · 4 лавровых листа · пучок укропа (опционно).

ГОТОВИМ:

1. Грибы моем, режем на половинки или четвертинки (если повезет встретить в продаже мини-шампиньоны, берите — их резать не нужно).

2. Чеснок пропускаем через пресс, укроп мелко шинкуем. В сотейник складываем все ингредиенты, перемешиваем, ставим на огонь.

3. После закипания убавляем огонь и варим 5 минут.

4. Остужаем, перекладываем в банку, убираем в холодильник на 4 часа.

Воскресный рыбный пирог

Муки не надо! Просто британцы часто называют пирогом то, что нам кажется запеканкой.

НАДО (на 6 порций): 5 больших картофелин · 2 яйца · 2 пригоршни шпината · 1 луковица · 1 морковка · немного оливкового масла · 250 мл жирных сливок · 100 г чеддера или пармезана · 1 лимон · 1 ч. ложка горчицы · пучок петрушки · 500 г рыбного филе без костей (пикша, треска или любая другая) · 2 щепотки молотого мускатного ореха.

ГОТОВИМ:

1. Включаем духовку разогреваться до 230 °С.

2. Картофель моем, чистим, шинкуем крупными кубиками с ребром примерно 2,5 см и опускаем в кипящую подсоленную воду.

3. Через 2 минуты для оптимизации процесса опускаем в ту же кастрюлю яйца и варим еще 8 минут.

4. Для пущей оптимизации шпинат укладываем в дуршлаг и держим его минуту-полторы над кипящей водой.

5. Шпинат чуть отжимаем, картофель откидываем на дуршлаг и разминаем в пюре, добавив масла, соли, черного перца и пару щепоток мускатного ореха; яйца охлаждаем, чистим, режем на четвертинки.

6. Лук и морковь мелко шинкуем и обжариваем на небольшом количестве масла. Снимаем с огня и натираем туда сыр, выжимаем лимонный сок, кладем горчицу.

7. Петрушку мелко режем и перемешиваем со сливками.

8. Рыбу режем полосками, в эту же миску отправляем шпинат, яйца, сливки с петрушкой. Перемешиваем и выкладываем в стеклянную или керамическую форму.

9. Сверху выкладываем картофельное пюре.

10. Выпекаем примерно 25 — 30 минут, пока картофель не станет золотистым.