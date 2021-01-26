Как приготовить вкусный плов из пшена с курицей

На 10 порций у главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 389 рублей.

Ингредиенты:

Пшено 1 пачка 900 г (87 р.)

Курица голени 1 кг (165 р.)

Лук репа 9 шт. (11 р.)

Морковь 7 шт. (9 р.)

Чеснок 5 головок (35 р.)

Зира 2 щепотки (10 р.)

Приправа для плова 15 г (13 р.)

Изюм темный 1 горсть (7 р.)

Изюм светлый 1 горсть (10 р.)

Чили перец красный 3 шт. (36 р.)

Растительное масло 80 мл (6 р.)

Итого: 10 порций = 389 р., 1 порция = 39 р.

Приготовление:

Чистим лук и нарезаем тонкой соломкой. Обжариваем в казане на медленном огне.

Совет от шефа: «Плов обязательно нужно готовить в казанке или в большой кастрюле с толстыми стенками».

На отдельной сковороде обжариваем порезанную морковь. И только после этого перекладываем ее к луку.

Берем куриные голени и жарим на сковородке, где только что жарилась морковь. После – перекладываем мясо к овощам.

Туда же добавляем чеснок целыми дольками.

Пшено промываем водой и перекладываем в сито. Дабы вода стекла.

В казан добавляем приправу для плова, 2 большие щепотки зиры и два вида изюма по 1 горсти.

Добавляем воды так, чтобы она покрыла овощи до 1 см. Овощи с курицей в воде должны закипеть и прокипеть еще 5 минут. Все тщательно перемешиваем.

Засыпаем пшено к овощам и равномерно распределяем.

Совет от шефа: «Пшено перемешивать нельзя, оно должно дойти само».

На пшено кладем целиком 3 чили, солим, накрываем крышкой, убавляем огонь до минимума и оставляем на 20 минут.

Совет от шефа: «Главное — следить за тем, чтобы овощи не подгорели».

Готовый плов снимаем с плиты и оставляем на 15 минут настаиваться.

Приятного аппетита!

Смотрите также