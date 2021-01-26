Как приготовить вкусный плов из пшена с курицей

Ингредиенты:
- Пшено 1 пачка 900 г (87 р.)
- Курица голени 1 кг (165 р.)
- Лук репа 9 шт. (11 р.)
- Морковь 7 шт. (9 р.)
- Чеснок 5 головок (35 р.)
- Зира 2 щепотки (10 р.)
- Приправа для плова 15 г (13 р.)
- Изюм темный 1 горсть (7 р.)
- Изюм светлый 1 горсть (10 р.)
- Чили перец красный 3 шт. (36 р.)
- Растительное масло 80 мл (6 р.)
Итого: 10 порций = 389 р., 1 порция = 39 р.
Приготовление:
Чистим лук и нарезаем тонкой соломкой. Обжариваем в казане на медленном огне.
Совет от шефа: «Плов обязательно нужно готовить в казанке или в большой кастрюле с толстыми стенками».
На отдельной сковороде обжариваем порезанную морковь. И только после этого перекладываем ее к луку.
Берем куриные голени и жарим на сковородке, где только что жарилась морковь. После – перекладываем мясо к овощам.
Туда же добавляем чеснок целыми дольками.
Пшено промываем водой и перекладываем в сито. Дабы вода стекла.
В казан добавляем приправу для плова, 2 большие щепотки зиры и два вида изюма по 1 горсти.
Добавляем воды так, чтобы она покрыла овощи до 1 см. Овощи с курицей в воде должны закипеть и прокипеть еще 5 минут. Все тщательно перемешиваем.
Засыпаем пшено к овощам и равномерно распределяем.
Совет от шефа: «Пшено перемешивать нельзя, оно должно дойти само».
На пшено кладем целиком 3 чили, солим, накрываем крышкой, убавляем огонь до минимума и оставляем на 20 минут.
Совет от шефа: «Главное — следить за тем, чтобы овощи не подгорели».
Готовый плов снимаем с плиты и оставляем на 15 минут настаиваться.
Приятного аппетита!