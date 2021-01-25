«Вкусный, влажный и не сладкий»: Антонова рассказала, как приготовить восхитительный кекс

Наталия Антонова любит радовать своих домочадцев блюдами собственного приготовления. Большое внимание актриса уделяет сладостям. На этот раз она решила приготовить кекс, а рецептом поделилась в своем Instagram.

«Рецепт кекса, получается он вкусный, влажный и совсем не сладкий…» — написала Антонова.

Ингредиенты: яйца — 2 шт, сахар — 120 г, сливочное масло — 30 г, кефир — 250 мл, мука — 300–320 г, разрыхлитель — 10 г, изюм — 100 г.

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Способ приготовления: смешать яйца, сахар, растопленное сливочное масло, добавить кефир, муку, разрыхлитель. Добавить изюм, перемешать и вылить в смазанную форму. Разогреть духовку до 170 градусов и выпекать 30 минут, потом перейти на 180 градусов и выпекать еще 10–15 минут. Остудить, вытащить из формы, украсить сахарной пудрой.

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