С лавровым листом: Высоцкая поделилась рецептом бодрящего утреннего чая

Юлия Высоцкая находит время для разных проектов. Съемки, YouTube-шоу, новые рецепты. Недавно она снялась в главной роли в картине «Дорогие товарищи!», режиссером которой выступил ее муж, 83-летний Андрей Кончаловский. К слову, накануне он получил «Золотого орла» за лучшую режиссерскую работу. Кроме того, картина претендует на премию «Оскар» от России, также его заявили на «Золотой глобус».

В своем микроблоге Юлия поделилась рецептом бодрящего утреннего чая. Телеведущая использует всего три ингредиента — это лавровый лист, имбирь и апельсин.

Напомним, ранее Высоцкая признавалась, что при таком насыщенном графике, она находит время для спорта и самообразования и старается не прерывать эти процессы.

Смотрите также: