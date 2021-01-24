Без мяса и майонеза: готовим бутерброды с огурцом и сырным салатом по рецепту Высоцкой

Овощная закуска порадует вас утром на завтрак и украсит стол в праздники.

Если вам надоели обычные бутерброды с колбасой или сыром, воспользуйтесь рецептом Юлии Высоцкой, которым она поделилась на шоу «Едим дома!» (НТВ). В нем нет тяжелых ингредиентов, сочетание вкусов в закуске радует и удивляет, а смотрится она на столе великолепно!

больше по теме День рождения сына: Маликов предстал в ресторане с очаровательной женой в лимонной тунике Маленькому Марку исполнилось три годика.

В составе бутерброда используется сливочный сыр, но его можно смело заменить на творог, тофу или хумус.

Ингредиенты: хлеб ржаной — 2 куска, сыр сливочный — 4 ст. л., морковь — ½ шт., лимонный сок — 1 ч. л., оливковое масло — 1 ст. л., соль – щепотка, перец – щепотка, кинза – веточка, базилик – веточка, лук зеленый — 2 стебля, огурец, мак — ½ ч. л.

Хлеб подсушиваем на сковороде-гриль с обеих сторон без масла. Натираем морковку, смешиваем с сыром или творогом. Капаем сюда же сок лимона и оливковое масло, солим, перчим, размешиваем.

Измельчаем всю зелень и смешиваем с сырно-морковной заготовкой. Нарезаем тонкими ломтиками огурец (проще всего это сделать овощечисткой).

На поджаренный хлеб кладем вначале огурчик, потом сырный салат, посыпаем маком. Красивые и вкусные бутерброды готовы!

Смотрите также