Копченый вкус: Ивлев поделился рецептом деревенского салата с сухариками и жареными колбасками

Константин Ивлев поделился в личном блоге рецептом аппетитного деревенского салата с охотничьими колбасками. «Офигенный!» — заявил он в личном блоге.

Ингредиенты: 2-3 охотничьи колбаски, оливковое масло, 1 зубчик чеснока, розмарин, чиабатта, 1 томат, зеленый базилик, 1 луковица, соль и перец по вкусу.

«В первую очередь поджарим колбаски», — сказал он и принялся за дело.

Их он порубил на небольшие «пенечки», сделав с каждой стороны крестообразные надрезы. Ведущий шоу «На ножах» поджарил кусочки на сухой сковороде, чтобы вытопить имеющийся в них жир и дабы усилить копченый вкус продукта.

Чиабатту шеф не стал резать, а порвал руками на кусочки. Вынув колбаски из сковороды, он капнул туда оливкового масла и прижарил вместе с розмарином. Посолил, поперчил во время готовки.

Лук порезал на перья, томат – на дольки, чеснок мелко порубил, базилик порвал руками, добавил к колбаске. Полил оливковым маслом, посолил, поперчил, посыпал гренками, размешал. Готово!

Смотрите также