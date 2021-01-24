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Нежный молочный вкус: готовим простенькие панкейки способом Высоцкой

Они получаются пузырчатыми и мягкими.

Нежный молочный вкус: готовим простенькие панкейки способом Высоцкой
Юлия Высоцкая. Шоу "Высоцкая отвечает"/ стоп-кадр

Юлия Высоцкая на своем интернет-проекте «Едим дома!» предложила приготовить панкейки. По сути, они мало отличаются от привычных оладушек, только больше и жарятся почти без масла.

Ингредиенты: 2 яйца, 50 граммов сахара, щепотка соли, 50 граммов сливочного масла, 275 миллилитров молока, 180 граммов муки, 10 граммов разрыхлителя.

Растапливаем сливочное масло. Взбиваем при помощи венчика яйца с сахаром и солью. Вливаем масло, взбиваем опять. Добавляем молоко, размешиваем.

Муку просеиваем с разрыхлителем, кладем в жидкую массу, размешиваем до однородности. Оставляем минут на 7-10.

Сковороду ставим на средний огонь, разогреваем, смазываем растительным маслом (как на блины). Выпекаем, наливая на сковородку тесто половником. Переворачиваем, когда на панкейках появятся большие пузырьки.

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