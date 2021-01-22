«Такую картошечку вы еще не видели»: Слуцкая поделилась простым и сытным рецептом

Каждую пятницу Ирина Слуцкая делится со своими фанатами новым рецептом блюда, которое готовит для своей семьи. А семья у фигуристки большая — муж и трое детей. Спортсменка выбирает такие блюда, которые придутся по вкусу каждому. На этот раз она решила приготовить картошку по-домашнему.

«Такую картошечку вы еще не видели», — написала Слуцкая в своем Instagram.

Ингредиенты: несколько больших картофелин, оливковое масло, сливочное масло, зелень, чеснок по желанию, соль.

Способ приготовления. Моем картофель и нарезаем его «гармошкой». Натираем оливковым маслом с солью и отправляем в духовку на 30–40 минут при температуре 180 градусов. Не давая картофелю остынуть, смазываем сливочным маслом и посыпаем зеленью. По желанию можно добавить чеснок.

Смотрите также: