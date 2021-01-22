«Пельмени – радость»: Гузеева рассказала, как готовит блюдо для семьи

Недавно Лариса Гузеева рассказывала, что любовь к приготовлению домашних блюд у нее родилась в одной из продолжительных командировок еще в молодости. Во Владивостоке актриса была на протяжении полугода и там же приобрела плиту, чтобы готовить различные блюда. Она и сейчас иногда балует домочадцев разными вкусными рецептами. На этот раз телеведущая решила приготовить пельмени, которые считает едой счастья.

«В моей семье никогда не лепили пельмени просто потому что захотелось — должен быть повод: выходной, гости, праздник. Они должны быть одного и того же вкуса, формы и размера. Однажды я, желая улучшить и удивить, добавила в фарш к свинине для сочности и зрелой говядине для вкуса — баранину, что, впрочем, допустимо и даже приветствуется, но! Глаз я этих не забуду никогда. Меня попросили не умничать и готовить так, чтобы ррраз! и детство. Так я и делаю», — написала Гузеева в своем Instagram.

Фанаты решили уточнить, как телеведущая делает тесто для пельменей. Гузеева ответила, что для этого понадобится мука, соль, яйцо и вода.

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