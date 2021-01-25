Как правильно и быстро приготовить дома китайскую лапшу WOK

Ингредиенты:
- Фунчоза 2 витка (35 р.)
- Красный лук ½ шт. (4 р.)
- Рамиро болгарский перец ½ шт. (9 р.)
- Морковь ½ шт. (1 р.)
- Чеснок 3 зубчика (2 р.)
- Капуста китайская ¼ кочана (19 р.)
- Креветки очищенные 8 шт. (36 р.)
- Корень имбиря 50 г (20 р.)
- Соевый соус 2 ст. ложки (5 р.)
- Сахар 1 ч. ложка с горкой (1 р.)
- Кунжутное масло 1 ч. ложка (5 р.)
- Лайм ½ шт. (12 р.)
- Кунжутные семечки 2 щепотки (1 р.)
- Кинза 2 веточки (2 р.)
- Растительное масло 40 мл (3 р.)
Итого: 2 порции = 155 р., 1 порция = 77 р.
Приготовление:
Лапшу варим около 5 минут в кипящей воде.
Чистим и нарезаем тонкими ломтиками морковь. После – обжариваем на сковородке на растительном масле.
Как морковь обжарилась – добавляем в сковородку мелко нарезанный красный репчатый лук.
Далее – мелко нарезанный перец, имбирь и чеснок.
Совет от шефа: «Так как креветки готовятся быстро, добавляем их к овощам в конце».
Заранее размороженные креветки отправляем к овощам и тщательно перемешиваем.
В самом конце забрасываем нарезанную соломкой китайскую капусту.
В отдельную миску наливаем 2 ст. ложки соевого соуса, 1 ч. ложку с горкой сахара, выжимаем сок ½ лайма, 1 ч. ложку кунжутного масла и перемешиваем.
Лапшу откидываем в сито и перебрасываем к овощам и креветкам на сковороду.
Совет от шефа: «Правильный WOK – это 50 % овощей и 50 % лапши».
Далее переливаем соус к овощам с лапшой и хорошо все перемешиваем.
Приятного аппетита!