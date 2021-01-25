Как правильно и быстро приготовить дома китайскую лапшу WOK

На две порции у главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 155 рублей.

Ингредиенты:

Фунчоза 2 витка (35 р.)

Красный лук ½ шт. (4 р.)

Рамиро болгарский перец ½ шт. (9 р.)

Морковь ½ шт. (1 р.)

Чеснок 3 зубчика (2 р.)

Капуста китайская ¼ кочана (19 р.)

Креветки очищенные 8 шт. (36 р.)

Корень имбиря 50 г (20 р.)

Соевый соус 2 ст. ложки (5 р.)

Сахар 1 ч. ложка с горкой (1 р.)

Кунжутное масло 1 ч. ложка (5 р.)

Лайм ½ шт. (12 р.)

Кунжутные семечки 2 щепотки (1 р.)

Кинза 2 веточки (2 р.)

Растительное масло 40 мл (3 р.)

Итого: 2 порции = 155 р., 1 порция = 77 р.

Приготовление:

Лапшу варим около 5 минут в кипящей воде.

Чистим и нарезаем тонкими ломтиками морковь. После – обжариваем на сковородке на растительном масле.

Как морковь обжарилась – добавляем в сковородку мелко нарезанный красный репчатый лук.

Далее – мелко нарезанный перец, имбирь и чеснок.

Совет от шефа: «Так как креветки готовятся быстро, добавляем их к овощам в конце».

Заранее размороженные креветки отправляем к овощам и тщательно перемешиваем.

В самом конце забрасываем нарезанную соломкой китайскую капусту.

В отдельную миску наливаем 2 ст. ложки соевого соуса, 1 ч. ложку с горкой сахара, выжимаем сок ½ лайма, 1 ч. ложку кунжутного масла и перемешиваем.

Лапшу откидываем в сито и перебрасываем к овощам и креветкам на сковороду.

Совет от шефа: «Правильный WOK – это 50 % овощей и 50 % лапши».

Далее переливаем соус к овощам с лапшой и хорошо все перемешиваем.

Приятного аппетита!