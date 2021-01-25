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Как правильно и быстро приготовить дома китайскую лапшу WOK

На две порции у главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 155 рублей.

Как правильно и быстро приготовить дома китайскую лапшу WOK
Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Фунчоза 2 витка (35 р.)
  • Красный лук ½ шт. (4 р.)
  • Рамиро болгарский перец ½ шт. (9 р.)
  • Морковь ½ шт. (1 р.)
  • Чеснок 3 зубчика (2 р.)
  • Капуста китайская ¼ кочана (19 р.)
  • Креветки очищенные 8 шт. (36 р.)
  • Корень имбиря 50 г (20 р.)
  • Соевый соус 2 ст. ложки (5 р.)
  • Сахар 1 ч. ложка с горкой (1 р.)
  • Кунжутное масло 1 ч. ложка (5 р.)
  • Лайм ½ шт. (12 р.)
  • Кунжутные семечки 2 щепотки (1 р.)
  • Кинза 2 веточки (2 р.)
  • Растительное масло 40 мл (3 р.)

Итого: 2 порции = 155 р., 1 порция =  77 р.

Приготовление:

Лапшу варим около 5 минут в кипящей воде.

Фото: СТС

Чистим и нарезаем тонкими ломтиками морковь. После – обжариваем на сковородке на растительном масле.

Как морковь обжарилась – добавляем в сковородку мелко нарезанный красный репчатый лук.

Фото: СТС

Далее – мелко нарезанный перец, имбирь и чеснок.

Совет от шефа: «Так как креветки готовятся быстро, добавляем их к овощам в конце».

Заранее размороженные креветки отправляем к овощам и тщательно перемешиваем.

Фото: СТС

В самом конце забрасываем нарезанную соломкой китайскую капусту.

Фото: СТС

В отдельную миску наливаем 2 ст. ложки соевого соуса, 1 ч. ложку с горкой сахара, выжимаем сок ½ лайма, 1 ч. ложку кунжутного масла и перемешиваем.

Фото: СТС

Лапшу откидываем в сито и перебрасываем к овощам и креветкам на сковороду.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Правильный WOK – это 50 % овощей и 50 % лапши».

Фото: СТС

Далее переливаем соус к овощам с лапшой и хорошо все перемешиваем.

Приятного аппетита!

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