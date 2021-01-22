Бюджетный ужин: рецепт вкусных котлет из яиц

На три порции у главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 118 рублей.

Ингредиенты:

яйца — 6 шт. (36 р.),

манная крупа — 30 г (1 р.),

панировочные сухари — 3 ст. ложки 30 г (7 р.),

сливочное масло — 50 г (25 р.),

шпроты — 80 г (45 р.),

растительное масло — 30 мл (2 р.),

зеленый лук — 5 г (2 р.),

соль.

Итого: 3 порции = 118 р., 1 порция = 39 р.

Приготовление:

Отвариваем вкрутую яйца, охлаждаем.

Совет от шефа: «Чтобы легко очистить яйца — нужно повредить скорлупу (постучать по столу), а затем опустить их в воду. Вода затечет под скорлупу, и тогда скорлупа легко будет отделяться от белка».

В сотейник наливаем 200 мл воды и ставим на плиту. Как только вода закипит, добавляем 30 г манной крупы и постоянно помешиваем до загустения.

Совет от шефа: «Манная каша должна быть не густая, а эластичная. Если же манная каша получилась слишком жидкая, стоит добавить немного крупы».

Чистим яйца от скорлупы и нарезаем кубиками среднего размера.

К яйцам добавляем 2 ст. ложки с горкой манной каши, солим и все тщательно перемешиваем.

Мокрыми руками формируем среднего размера котлеты и обваливаем в панировочных сухарях.

На нагретую сковороду наливаем 30 мл растительного масла и обжариваем котлеты с обеих сторон на слабом огне.

Размягченное сливочное масло смешиваем со шпротами с помощью вилки.

Сервировка

Перекладываем котлеты на порционные тарелки, сверху кладем масло со шпротами и посыпаем сверху мелко нарезанным зеленым луком.

Приятного аппетита!

Смотрите также: