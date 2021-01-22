Бюджетный ужин: рецепт вкусных котлет из яиц

Ингредиенты:
- яйца — 6 шт. (36 р.),
- манная крупа — 30 г (1 р.),
- панировочные сухари — 3 ст. ложки 30 г (7 р.),
- сливочное масло — 50 г (25 р.),
- шпроты — 80 г (45 р.),
- растительное масло — 30 мл (2 р.),
- зеленый лук — 5 г (2 р.),
- соль.
Итого: 3 порции = 118 р., 1 порция = 39 р.
Приготовление:
Отвариваем вкрутую яйца, охлаждаем.
Совет от шефа: «Чтобы легко очистить яйца — нужно повредить скорлупу (постучать по столу), а затем опустить их в воду. Вода затечет под скорлупу, и тогда скорлупа легко будет отделяться от белка».
В сотейник наливаем 200 мл воды и ставим на плиту. Как только вода закипит, добавляем 30 г манной крупы и постоянно помешиваем до загустения.
Совет от шефа: «Манная каша должна быть не густая, а эластичная. Если же манная каша получилась слишком жидкая, стоит добавить немного крупы».
Чистим яйца от скорлупы и нарезаем кубиками среднего размера.
К яйцам добавляем 2 ст. ложки с горкой манной каши, солим и все тщательно перемешиваем.
Мокрыми руками формируем среднего размера котлеты и обваливаем в панировочных сухарях.
На нагретую сковороду наливаем 30 мл растительного масла и обжариваем котлеты с обеих сторон на слабом огне.
Размягченное сливочное масло смешиваем со шпротами с помощью вилки.
Сервировка
Перекладываем котлеты на порционные тарелки, сверху кладем масло со шпротами и посыпаем сверху мелко нарезанным зеленым луком.
Приятного аппетита!