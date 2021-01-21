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Проще простого: хрустящая давленая картошка с румяной корочкой по рецепту Ильи Литвяка

Нам понадобятся любимые народом клубни, зеленый лук, масло и соль.

Проще простого: хрустящая давленая картошка с румяной корочкой по рецепту Ильи Литвяка
Илья Литвяк. Кадр из шоу "Портрет ведущих"/ телеканал "Еда"/ youtu.be/vK-JHjjyafI

Хранитель кулинарных тайн Илья Литвяк в программе «Гости, на кухню!» канала «Еда» предложил приготовить картошку по-новому. Она получается ароматной и хрустящей, составив серьезную конкуренцию привычной жареной. Такое блюдо можно использовать в качестве гарнира или есть самостоятельно.

Хрустящая давленая картошка
Хрустящая давленая картошка. Кадр из шоу «Гости, на кухню!» / канал «Еда»

Отварить 800 граммов картошки в мундире в подсоленной воде. Переложить на противень с решеткой, чтобы клубни скорее остудились.

Когда они остынут, подавить (не потолочь) чем-то тяжелым и широким. Подойдет дно сотейника, сковородки, кастрюльки. Затем давленую картошку поджарить на сковороде с растительным маслом до румяной хрустящей корочки, переложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Разложить по тарелкам, посолить, посыпать зеленью. Готово!

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