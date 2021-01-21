Выдержать в растворе соли и сахара: Лазерсон назвал 4 секрета вкусной жареной рыбы

Кулинарный гуру Илья Лазерсон на шоу «Принципы Лазерсона» канала «Еда» назвал 4 поварских секрета, благодаря которым жареная рыба получается особенно вкусной.

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Во-первых, ее нужно предварительно замариновать в водном растворе сахара и соли. Соотношение: 1,5 столовые ложки соли и столько же сахара на 1 литр холодной воды. Чтобы раствор лучше пропитал рыбу, на ее коже нужно сделать несколько крестообразных надрезов. После маринования рыба получается вкуснее, а консистенция плотнее. Она не развалится и не пристанет к сковороде.

Через несколько минут рыбу достать из маринада, обсушить. В разрезы можно положить ароматную приправу, например, перец.

Во-вторых, рыба становится особенно вкусной благодаря лимону. Причем ни в коем случае не нужно заливать ее соком фрукта в сыром виде. По словам повара, кислая среда делает продукт слишком плотным. Лимон нужно разрезать пополам и местом надреза прижарить на горячей сковороде с антипригарным покрытием. И полить соком из него уже почти готовую рыбу (об этом ниже).

В-третьих, нужно правильно разогреть сковороду. Налить масло в холодную посуду и постараться не перегреть потом, чтобы она не горела и не приставала к ее дну. Переворачивать только в тот момент, когда образуется корочка, а иначе кожица прилипнет.

В-четвертых, рыба любит сливочное масло. Ее необходимо вначале поджарить на растительном масле, обваляв в панировке (мука сохранит сочность внутри продута). Затем слить с нее почти все растительное масло и добавить сливочное. Это делается в тот момент, когда рыба уже почти готова. Несколько раз рыбу перевернуть в сливочном масле. Когда оно начнет немного гореть и приобретать ореховый вкус, нужно добавить рубленую петрушку, чуть прижарить. И в этот момент из поджаренного лимона выжать сок в сковороду с рыбой, потушить с разных сторон. В сковороде получится вкусный соус, который, по словам Ильи, называется «черное масло». Оно не горькое и очень вкусное, заверил ведущий шоу.

Готовую рыбу достать на тарелку, полить соусом, положить рядом жареный лимон, украсить петрушкой.

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