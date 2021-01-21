Какая верхняя одежда будет в моде весной 2021 года
Видео
Лера Кудрявцева: «Стас Костюшкин рассказал о кризисе отношений»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Посыпать сыром и прогреть: картофельные котлетки под аппетитной «шапкой» от шефа Степанова

Сочность и вкус им даст также соленый огурец и томат.

Посыпать сыром и прогреть: картофельные котлетки под аппетитной «шапкой» от шефа Степанова
Михаил Степанов. Фото: instagram.com/chefstepanov/

Михаил Степанов на кулинарном шоу «В мундире и без» телеканала «Еда» рассказал, как приготовить вкусные и красивые котлеты из картошки под сырно-овощной «шапкой». Блюдо делается из простых ингредиентов, а выглядит так, будто его приготовили в ресторане. На вкус — очень аппетитное, утверждает шеф-повар.

Ингредиенты: томат, соленый огурец, 50 граммов сыра, 3 картошки, 2 яйца, сухари панировочные, масло растительное, смесь 5 перцев, соль.

Картофельные котлетки под сырной «шапкой»
Картофельные котлетки под сырной «шапкой». Кадр из шоу «В мундире и без» телеканала «Еда»

Нарезать половину томата кружками, соленый огурчик — ломтиками, сыр натереть на мелкой терке. Отварить картошку в подсоленной воде до готовности. Пожарить два яйца.

Натереть картошку, посолить, поперчить, слепить котлетки, обвалять в панировочных сухарях, пожарить на масле с двух сторон.

На каждую готовую котлетку положить кусочек томата, огурца, жареное яйцо, посыпать тертым сыром, прогреть на сковороде, чтобы сыр поплавился и красиво растекся по нашей «шапке».

Смотрите также

Тэги

вкусные рецептыкотлетыМихаил СтепановРецепты