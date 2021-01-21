Одно филе нарезать, второе — прокрутить: шеф Творогов раскрыл секрет сочных куриных котлет

Куриные котлеты — блюдо капризное, оно не всегда получается сочным, однако у шеф-поваров есть свои секреты. Ими поделился гуру кулинарии Максим Творогов на шоу телеканала «Еда» «Максимально просто!».

Ингредиенты: 2 куриных филе, 3 луковицы, яйцо, масло растительное, масло сливочное, 100 граммов белого хлеба, 100 миллилитров сливок, зубчик чеснока, петрушка, соль, смесь 5 перцев, розмарин, вода.

Лук нарезать соломкой, потушить на смеси сливочного и растительного масел, процедить. Мякоть белого хлеба наломать и залить сливками. Одно куриное филе пропустить через мясорубку вместе с чесноком и отжатым хлебом и луком, второе филе нарубить мелко ножом. Благодаря такой технике котлеты станут сочными и в то же время нежными по консистенции.

Добавить нашинкованную петрушку, яйцо, влить сливки, посолить, поперчить, размешать. Сформировать котлетки, обжарить на масле из-под лука. Для аромата положить в него ветку розмарина. Чтобы придать большую сочность котлетам, влить в сковороду немного воды и притомить под крышкой. Сочные котлеты готовы!

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