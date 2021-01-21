Утренний сэндвич с омлетом, от которого многие дети в восторге

На две порции у главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 159 рублей.

Ингредиенты:

яйца — 3 шт. (18 р.),

чеддер, сыр в нарезке — 3 слайса, 90 г (84 р.),

ветчина в нарезке — 2 слайса, 40 г (28 р.),

помидор средний —1 шт. (10 р.),

зеленый лук — 1 перышко, 10 г (5 р.),

тостовый хлеб — 2 кусочка (3 р.),

сливочное масло — 20 г (10 р.),

растительное масло —20 мл (1 р.),

соль,

перец.

Итого: 2 порции = 159 р., 1 порция = 79 р..

Приготовление

В миску разбиваем яйца, солим, перчим и взбиваем венчиком.

Зеленый лук нарезаем тонкими колечками и отправляем к яйцам, перемешиваем.

Помидор нарезаем тонкими ломтиками.

Сковороду разогреваем, наливаем 20 мл растительного масла и переливаем яйца с луком.

Кладем в яйца два кусочка тостового хлеба на небольшом расстоянии, чтобы не соприкасались друг с другом.

В другой сковороде растапливаем 20 г сливочного масла и с помощью кисточки смазываем тосты растопленным маслом.

Совет от шефа: «Растопленное сливочное масло придаст тостам румяность».

Переворачиваем омлет вместе с тостами на другую сторону.

Выкладываем на каждый тост по слайсу сыра и ветчины.

Загибаем края омлета со всех сторон поверх сыра и ветчины.

На одну половину омлета с тостом кладем ломтик помидора и кусочек сыра, накрываем второй половиной. Обжариваем с двух сторон.

Сервировка

Готовый сендвич разрезаем пополам по диагонали и перекладываем на порционные тарелки.

Приятного аппетита!