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Утренний сэндвич с омлетом, от которого многие дети в восторге

На две порции у главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 159 рублей.

Утренний сэндвич с омлетом, от которого многие дети в восторге
Фото: СТС

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт. (18 р.),
  • чеддер, сыр в нарезке — 3 слайса, 90 г (84 р.),
  • ветчина в нарезке — 2 слайса, 40 г (28 р.),
  • помидор средний —1 шт. (10 р.),
  • зеленый лук — 1 перышко, 10 г (5 р.),
  • тостовый хлеб — 2 кусочка (3 р.),
  • сливочное масло — 20 г (10 р.),
  • растительное масло —20 мл (1 р.),
  • соль,
  • перец.

Итого: 2 порции = 159 р., 1 порция = 79 р..

Приготовление

В миску разбиваем яйца, солим, перчим и взбиваем венчиком.

Фото: СТС

Зеленый лук нарезаем тонкими колечками и отправляем к яйцам, перемешиваем.

Фото: СТС

Помидор нарезаем тонкими ломтиками.

Фото: СТС

Сковороду разогреваем, наливаем 20 мл растительного масла и переливаем яйца с луком.

Фото: СТС

Кладем в яйца два кусочка тостового хлеба на небольшом расстоянии, чтобы не соприкасались друг с другом.

Фото: СТС

В другой сковороде растапливаем 20 г сливочного масла и с помощью кисточки смазываем тосты растопленным маслом.

Совет от шефа: «Растопленное сливочное масло придаст тостам румяность».

Фото: СТС

Переворачиваем омлет вместе с тостами на другую сторону.

Выкладываем на каждый тост по слайсу сыра и ветчины.

Фото: СТС

Загибаем края омлета со всех сторон поверх сыра и ветчины.

На одну половину омлета с  тостом кладем ломтик помидора и кусочек сыра, накрываем второй половиной. Обжариваем с двух сторон.

Сервировка

Готовый сендвич разрезаем пополам по диагонали и перекладываем на порционные тарелки.

Приятного аппетита!

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