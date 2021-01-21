Утренний сэндвич с омлетом, от которого многие дети в восторге

Ингредиенты:
- яйца — 3 шт. (18 р.),
- чеддер, сыр в нарезке — 3 слайса, 90 г (84 р.),
- ветчина в нарезке — 2 слайса, 40 г (28 р.),
- помидор средний —1 шт. (10 р.),
- зеленый лук — 1 перышко, 10 г (5 р.),
- тостовый хлеб — 2 кусочка (3 р.),
- сливочное масло — 20 г (10 р.),
- растительное масло —20 мл (1 р.),
- соль,
- перец.
Итого: 2 порции = 159 р., 1 порция = 79 р..
Приготовление
В миску разбиваем яйца, солим, перчим и взбиваем венчиком.
Зеленый лук нарезаем тонкими колечками и отправляем к яйцам, перемешиваем.
Помидор нарезаем тонкими ломтиками.
Сковороду разогреваем, наливаем 20 мл растительного масла и переливаем яйца с луком.
Кладем в яйца два кусочка тостового хлеба на небольшом расстоянии, чтобы не соприкасались друг с другом.
В другой сковороде растапливаем 20 г сливочного масла и с помощью кисточки смазываем тосты растопленным маслом.
Совет от шефа: «Растопленное сливочное масло придаст тостам румяность».
Переворачиваем омлет вместе с тостами на другую сторону.
Выкладываем на каждый тост по слайсу сыра и ветчины.
Загибаем края омлета со всех сторон поверх сыра и ветчины.
На одну половину омлета с тостом кладем ломтик помидора и кусочек сыра, накрываем второй половиной. Обжариваем с двух сторон.
Сервировка
Готовый сендвич разрезаем пополам по диагонали и перекладываем на порционные тарелки.
Приятного аппетита!