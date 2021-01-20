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За уши не оттащишь: аппетитные блины с картошкой по рецепту шеф-повара Степанова

Нарядное блюдо готовится из самых простых ингредиентов.

За уши не оттащишь: аппетитные блины с картошкой по рецепту шеф-повара Степанова
Михаил Степанов. Фото: instagram.com/chefstepanov/

Михаил Степанов в программе «Во блин!» на канале «Еда» предложил порадовать своих близких аппетитными блинами с картошкой. Обычно от них просто за уши не оттащишь!

Ингредиенты: 2 яйца, 150 миллилитров молока, 100 миллилитров воды, чайная ложка сахара, 250 граммов муки, картошка, лук репчатый, укроп, петрушка, кинза, масло растительное, сметана, соль.

Блины.
Картофельные блины от Степанова. Кадр из шоу «В мундире и без»/ телеканал «Еда»/ youtu.be/7hSaj2nrJbA

Смешать яйца с молоком и водой, всыпать ½ чайной ложки соли и 1 чайную ложку сахара, перемешать, ввести потихоньку муку и замесить тесто до вязкой консистенции. Испечь блины на горячей сковороде с растительным маслом.

На начинку отварить картошку, мелко нашинковать зелень, пожарить нарезанный мелко лук. Картошку растолочь с луком, добавить зелень, размешать, посолить.

Нафаршировать блины начинкой и обжарить на растительном масле. На стол подать со сметаной и зеленью.

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