За уши не оттащишь: аппетитные блины с картошкой по рецепту шеф-повара Степанова

Михаил Степанов в программе «Во блин!» на канале «Еда» предложил порадовать своих близких аппетитными блинами с картошкой. Обычно от них просто за уши не оттащишь!

Ингредиенты: 2 яйца, 150 миллилитров молока, 100 миллилитров воды, чайная ложка сахара, 250 граммов муки, картошка, лук репчатый, укроп, петрушка, кинза, масло растительное, сметана, соль.

Смешать яйца с молоком и водой, всыпать ½ чайной ложки соли и 1 чайную ложку сахара, перемешать, ввести потихоньку муку и замесить тесто до вязкой консистенции. Испечь блины на горячей сковороде с растительным маслом.

На начинку отварить картошку, мелко нашинковать зелень, пожарить нарезанный мелко лук. Картошку растолочь с луком, добавить зелень, размешать, посолить.

Нафаршировать блины начинкой и обжарить на растительном масле. На стол подать со сметаной и зеленью.

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