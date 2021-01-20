Хрустящий снаружи, сочный внутри: быстрый пирог от Высоцкой с вареной курицей и луком

Юлия Высоцкая на шоу НТВ «Едим дома!» поделилась рецептом быстрого пирога из слоеного теста с вареной курицей и луком. Он простой и сочный внутри. При этом разжигает аппетит румяной корочкой.

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Ингредиенты: 2 пласта слоеного бездрожжевого теста, куриная грудка, 1 лук-порей, 1 яйцо, 3 ветки тимьяна, 199 миллилитров бульона, 2 столовые ложки муки, столовая ложка сливочного масла, соль, перец.

Курицу отварить, нарубить. Светлую часть лука порезать кольцами, обжарить на сливочном масле до прозрачности, приправить по вкусу перцем и солью. Положить соль и немного тимьяна, размешать. Налить бульон, положить нарезанную курятину, притомить.

Тесто раскатать на столе. Отступив от края 1–2 см, надрезать его не до конца, чтобы вышла своеобразная рамка. На противне расстелить пергамент, положить на него тесто, разложить начинку. Надрезанные края оставить свободными, смазать их взбитым яйцом.

Второй пласт теста раскатать примерно по такой же площади. И также надрезать края, чтобы сформировать бортик. Но немного глубже. Его внутреннюю часть надрезать полосками так, чтобы вышла решетка. Обмазать второй слой теста взбитым яйцом, покрыть им первый пласт с начинкой, защипать по краям.

Готовить около 20 минут в духовке до румяной корочки.

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