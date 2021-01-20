Сыр и бекон завернуть в тонкий омлет: шеф Степанов научил делать нескучные рулетики на завтрак

На готовку потребуется всего несколько минут.

Михаил Степанов на шоу телеканала «Еда» «Яйца в профиль и анфас» научил зрителей готовить очень простые и в то же время вкусные и необычные рулетики из тонкого омлета. Ингредиенты используются самые элементарные!

Ингредиенты: 2 яйца, 70 миллилитров молока, соль, растительное масло, 100 граммов сыра, 6 ломтиков бекона/сала с прожилками, 60 граммов перца, укроп и петрушка.

Нарезать маленькими кубиками сладкий перец, сыр — тонкими ломтиками, петрушку и укроп нашинковать.

Смешать яйцо с молоком, посолить. Испечь из этого состава несколько яичных блинчиков на растительном масле.

Сделать два вида рулетиков. На один яичный блин разложить бекон, посыпать его сыром и зеленью, свернуть в рулет, нарезать на кусочки. На другой яичный блин тоже положить бекон, сыр и посыпать сладким перцем. Сделать рулетик.

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