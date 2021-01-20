Аромат по всей кухне: готовим простой сырный пирог с луком на слоеном тесте по Высоцкой

Пласт можно купить в магазине и просто разморозить.

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома!» (НТВ) поделилась очень простым рецептом пирога с начинкой из сыра и лука. Его можно делать даже из покупного теста, просто разморозив его заранее. Выпечка получается очень ароматной с аппетитной золотистой корочкой.

«Мне кажется, что сочетание слоеного теста и сырной начинки никого не может оставить равнодушным!» — сказала актриса.

Ингредиенты: пласт слоеного бездрожжевого теста, 100 граммов сыра, 1 луковица, 1 желток, 2 столовые ложки сметаны, столовая ложка муки (посыпать стол), соль.

Лук нарезаем на тонкие полукольца, удаляем лишний сок полотенцем. Сыр крупно натираем.

Немного раскатываем тесто, затем распределяем его по противню, застеленному пергаментом.

Отступая на полтора сантиметра от краев, надрезаем тесто ножом, не прорезая его насквозь, — так, чтобы получились бортики. Внутреннюю прямоугольную часть пласта смазываем сметаной, посыпаем сыром, потом луком. Яичный желток солим и смазываем им бортики.

Запекаем в духовке минут 20–25 минут. Готово!

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