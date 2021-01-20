Шеф-повар СТС рассказал, как правильно приготовить вкусный венгерский гуляш

На 15 порций у Александра Бельковича ушло 685 рублей.

Ингредиенты

Говядина (лопатка) 750 г (451 р.)

Лук репа 5 шт. (9 р.)

Чеснок 1 головка (7 р.)

Паприка копченая 1 пачка 20 г (30 р.)

Тмин 1/3 пачки 5 г (10 р.)

Картофель 9 шт. (38 р.)

Перец красный 2 шт. (90 р.)

Помидоры 3,5 шт. (34 р.)

Мука 200 г (8 р.)

Яйца 2 шт. (8 р.)

Растительное масло 40 мл

Сахар 1 щепотка

Соль

Перец

Итого: 15 порций = 685 р., 1 порция = 46 р.

Приготовление

Большую кастрюлю ставим на огонь и наливаем 40 мл растительного масла.

Лук чистим, нарезаем средним кубиком и отправляем обжариваться в кастрюлю.

Головку чеснока чистим и хаотично мелко рубим. Когда лук слегка зарумяниться, добавляем к нему чеснок.

Совет от шефа Александра Бельковича: «Лук и чеснок главное не пережарить».

Говядину нарезаем средним кубиком и отправляем в кастрюлю.

Добавляем к говядине пачку копченой паприки, 1/3 пачки тмина и через 1 минуту наливаем около 500 мл воды. Все тщательно перемешиваем.

Совет от шефа: «Воду нужно наливать постепенно, наблюдая за консистенцией, так чтобы блюдо не превратилось в суп. А если гуляш получается слишком густой, добавьте еще немного воды».

Картофель чистим и нарезаем средним кубиком. Далее отправляем к мясу.

Совет от шефа: «Говядину идеально тушить около 50 – 55 минут».

Помидоры и красный перец нарезаем крупным кубиком.

Когда картофель станет мягкий, добавляем помидоры.

Совет от шефа: «В гуляше — картофель должен развариться и создать пюреобразность блюду, а помидоры и перец должны быть не разваренные».

Когда помидоры закипят, добавляем красный перец.

После — высыпаем в гуляш оставшуюся 1/5 часть пачки копченой паприки, солим и тщательно перемешиваем. Огонь убавляем до минимума, накрываем крышкой и томим еще 15 минут.

В конце гуляш перчим по вкусу, добавляем щепотку сахара и перемешиваем.

В муку (200 г) разбиваем 2 яйца, солим 3 щепотками и активно замешиваем тесто руками.

Скатываем тесто в колбаску и отщипываем от нее маленькие кусочки. Отправляем полученные клецки в кипящую подсоленную воду, варим 10 минут.

Сервировка

На дно глубокой тарелки кладем несколько клецек, наливаем сверху гуляш и украшаем листиками зеленого базилика.

Приятного аппетита!