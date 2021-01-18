Фарш смешать с тертым томатом: Высоцкая поделилась рецептом нежного мяса в нью-йоркском стиле

Блюдо получается очень сочным и необычным.

Юлия Высоцкая поделилась на шоу НТВ «Едим дома!» рецептом мяса, который привезла из Нью-Йорка. Попробовав его в одном из заведений на улице Сохо, она не смогла удержаться и спросила, как это блюдо было приготовлено. Оно впечатлило ее сочностью и необычностью. В то же время в нем используются вполне доступные продукты.

Ингредиенты: 500 граммов телятины, 250 граммов мяса индейки, 200 граммов томатов черри, 4 небольшие помидорки, 1 большой томат, 4 ломтя белого хлеба, 1 лук-порей, 1 сладкий перец, 1 яйцо, пучок петрушки, 100 миллилитров молока, столовая ложка растительного масла, чайная ложка горчицы, четверть чайной ложки мускатного ореха, столько же красного перца острого молотого, щепотка орегано и соль.

Мясо индейки и телятины прокручиваем через мясорубку. Хлеб замачиваем в молоке. Перец и светлую часть лука-порея рубим на мелкие кусочки. Шинкуем петрушку. Большой томат натираем на терке.

Кладем в фарш перец, лук, зелень, хлеб, тертый томат, разбиваем яйцо, приправляем мускатным орехом, горчицей. Солим и перчим, размешиваем хорошо.

Берем глубокую и продолговатую кулинарную форму, застилаем ее пергаментом, смазываем растительным маслом. Наполняем мясом (в идеале — примерно на три четверти).

Небольшие помидоры нарезаем на четвертинки, черри делим ножом пополам. По фаршу в форме раскладываем нарезанные томаты. Солим, перчим, приправляем орегано.

Запекаем в разогретой духовке 45−50 минут. Готовое блюдо оставляем в форме на некоторое время, оно должно настояться и напитаться соками.

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