Печеная фета с помидорами и другие интересные рецепты блюд из сыра

Простые, но эффектные блюда для январских выходных.

Пирог с фетой и шпинатом по-гречески

НАДО (на 4 — 6 порций): 100 г кедровых орешков · 5 яиц · 300 г сыра фета · 50 г сыра чеддер · сушеный орегано · соль · перец · 1 лимон · оливковое масло · 50 г сливочного масла · 400 г шпината · упаковка теста фило · кайенский перец · 1 мускатный орех (можно заменить сушеным).

ГОТОВИМ:

1. Разогреваем духовку до 200 °С.

2. Кедровые орешки поджариваем на сухой горячей сковороде 1 — 1,5 мин. до появления аромата.

3. В миску разбиваем яйца, крошим пальцами фету. Туда же натираем чеддер.

4. Приправляем черным перцем и парой щепоток орегано.

5. Натираем в миску цедру лимона, сбрызгиваем оливковым маслом и добавляем орешки.

6. На сковороде растапливаем сливочное масло и припускаем шпинат до мягкости.

7. На стол выкладываем лист кулинарного пергамента, слегка смазываем его маслом, затем мнем как следует и разглаживаем (чтобы фило хорошо пропеклось снизу).

8. Выкладываем на пергамент 4 слоя фило, каждый слегка смазав оливковым маслом, посыпав морской солью, черным и кайенским перцем.

9. Смешиваем шпинат с яично-сырной смесью, натираем половину мускатного ореха и перемешиваем.

10. Переносим тесто вместе с пергаментом в подходящую форму, чтобы края фило слегка свисали с бортиков. Выкладываем начинку.

11. Сверху накрываем листом фило и либо закатываем листы основы и верха в трубочку, либо просто прижимаем края верха к бортикам формы.

12. Выпекаем 2 минуты на нижнем уровне (чтобы пропечь низ) и еще 18 — 20 минут — на среднем до золотистого цвета.

Камамбер с розмарином и клюквой

НАДО (на 4 порции): 1 упаковка камамбера (250 г) · 1 зубчик чеснока · побеги свежего розмарина · оливковое масло · ломтики черствого хлеба «на один укус» · щепотка соли · горсть вяленой клюквы · горсть любых орехов · несколько стеблей розмарина, очищенных от листьев.

ГОТОВИМ:

1. Духовку разогреваем до 180 °С.

2. С камамбера срезаем верхушку (отступаем от края на 0,5 см, удобнее это делать, оставив сыр в коробке).

3. Чесночину нарезаем пластинками. Втыкаем в сыр побеги розмарина и чеснок.

4. Сбрызгиваем поверхность сыра оливковым маслом.

5. Запекаем 15 — 20 минут, пока сыр не станет жидким.

6. Кусочки хлеба подсаливаем и сбрызгиваем маслом, нанизываем на стебли розмарина, как на шпажки, и кладем в духовку на тот же противень, где готовится сыр.

7. Вяленую клюкву рубим ножом, смешиваем с орешками и перекладываем в миску.

8. Подсушенный хлеб макаем в жидкий сыр, затем помещаем в смесь клюквы с орехами и после этого едим. Вместо вяленой клюквы можно использовать клюквенный соус.

Печеная фета с помидорами

НАДО (4 порции): 400 г феты · 500 г томатов разных сортов и размеров · 200 г маслин · 2 зубчика чеснока · несколько веточек петрушки · половинка красной луковицы · 1 ч. ложка сушеного орегано · оливковое масло · соль · перец · свежий базилик для украшения.

ГОТОВИМ:

1. Духовку разогреваем до 200 °С.

2. Томаты крупно режем, чеснок давим прессом, лук режем кольцами, петрушку измельчаем. Добавляем оливки, орегано. Все смешиваем, солим, перчим, приправляем оливковым маслом.

3. Сыр режем ломтями 2 см толщиной.

4. Помещаем все в керамическую или стеклянную форму, запекаем 15 минут. Сыр станет нежным и мягким, но не растает. Подаем горячим как закуску, посыпав свежим базиликом