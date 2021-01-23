Печеная фета с помидорами и другие интересные рецепты блюд из сыра

Пирог с фетой и шпинатом по-гречески
НАДО (на 4 — 6 порций): 100 г кедровых орешков · 5 яиц · 300 г сыра фета · 50 г сыра чеддер · сушеный орегано · соль · перец · 1 лимон · оливковое масло · 50 г сливочного масла · 400 г шпината · упаковка теста фило · кайенский перец · 1 мускатный орех (можно заменить сушеным).
ГОТОВИМ:
1. Разогреваем духовку до 200 °С.
2. Кедровые орешки поджариваем на сухой горячей сковороде 1 — 1,5 мин. до появления аромата.
3. В миску разбиваем яйца, крошим пальцами фету. Туда же натираем чеддер.
4. Приправляем черным перцем и парой щепоток орегано.
5. Натираем в миску цедру лимона, сбрызгиваем оливковым маслом и добавляем орешки.
6. На сковороде растапливаем сливочное масло и припускаем шпинат до мягкости.
7. На стол выкладываем лист кулинарного пергамента, слегка смазываем его маслом, затем мнем как следует и разглаживаем (чтобы фило хорошо пропеклось снизу).
8. Выкладываем на пергамент 4 слоя фило, каждый слегка смазав оливковым маслом, посыпав морской солью, черным и кайенским перцем.
9. Смешиваем шпинат с яично-сырной смесью, натираем половину мускатного ореха и перемешиваем.
10. Переносим тесто вместе с пергаментом в подходящую форму, чтобы края фило слегка свисали с бортиков. Выкладываем начинку.
11. Сверху накрываем листом фило и либо закатываем листы основы и верха в трубочку, либо просто прижимаем края верха к бортикам формы.
12. Выпекаем 2 минуты на нижнем уровне (чтобы пропечь низ) и еще 18 — 20 минут — на среднем до золотистого цвета.
Камамбер с розмарином и клюквой
НАДО (на 4 порции): 1 упаковка камамбера (250 г) · 1 зубчик чеснока · побеги свежего розмарина · оливковое масло · ломтики черствого хлеба «на один укус» · щепотка соли · горсть вяленой клюквы · горсть любых орехов · несколько стеблей розмарина, очищенных от листьев.
ГОТОВИМ:
1. Духовку разогреваем до 180 °С.
2. С камамбера срезаем верхушку (отступаем от края на 0,5 см, удобнее это делать, оставив сыр в коробке).
3. Чесночину нарезаем пластинками. Втыкаем в сыр побеги розмарина и чеснок.
4. Сбрызгиваем поверхность сыра оливковым маслом.
5. Запекаем 15 — 20 минут, пока сыр не станет жидким.
6. Кусочки хлеба подсаливаем и сбрызгиваем маслом, нанизываем на стебли розмарина, как на шпажки, и кладем в духовку на тот же противень, где готовится сыр.
7. Вяленую клюкву рубим ножом, смешиваем с орешками и перекладываем в миску.
8. Подсушенный хлеб макаем в жидкий сыр, затем помещаем в смесь клюквы с орехами и после этого едим. Вместо вяленой клюквы можно использовать клюквенный соус.
Печеная фета с помидорами
НАДО (4 порции): 400 г феты · 500 г томатов разных сортов и размеров · 200 г маслин · 2 зубчика чеснока · несколько веточек петрушки · половинка красной луковицы · 1 ч. ложка сушеного орегано · оливковое масло · соль · перец · свежий базилик для украшения.
ГОТОВИМ:
1. Духовку разогреваем до 200 °С.
2. Томаты крупно режем, чеснок давим прессом, лук режем кольцами, петрушку измельчаем. Добавляем оливки, орегано. Все смешиваем, солим, перчим, приправляем оливковым маслом.
3. Сыр режем ломтями 2 см толщиной.
4. Помещаем все в керамическую или стеклянную форму, запекаем 15 минут. Сыр станет нежным и мягким, но не растает. Подаем горячим как закуску, посыпав свежим базиликом